Başkan Erdoğan ve Büşra Özdemir.

"VİCDANIM ÇOK RAHAT! KOLTUKTA POZ VERMEK İÇİN OTURMUYORUM"

Özdemir, şu ifadelerde bulundu:

"Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır, 17 aydır bir bu görevi ben yerine getiriyorum. Ben bu görevim bir gün sonlandığında bana "Koltukta ne kadar güzel poz vermişsin" diye sormayacaklar. "Hangi siyasi söylemleri ürettin?" diye sormayacaklar. Bu işin mali ve cezai yükümlülüğü bu omuzlardaysa, bunun hesabını ben vereceksem, bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Ve Antalya'nın da bir eli, arkadan bir desteği, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var arkadaşlar" cevabını verdi.

Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Antalya'da toprağa verilmesi nedeniyle ertelenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi bugün Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Özdemir, Büyükşehir şehitler için başsağlığı dlieklerini iletti ve Belediyesi Genel Sekreterliği'ne Ramazan Demir'in asaleten atandığını hatırlatıp, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.