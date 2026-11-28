BARCELONA MAÇINDA ASİST YAPTI Real Madrid'in 25 Ekim'de Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da sonradan oyuna dahil olan Camavinga, 10 dakika süre aldığı karşılaşmada asist yaptı. Fransız futbolcu, 21 Kasım'da Celta Vigo karşısında ise 79 dakika sahada kaldı.

ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero olarak da görev yapabilen Camavinga, kariyerinde sol bek pozisyonunda da forma giydi. Fransız futbolcunun birden fazla mevkide oynayabilmesi, Galatasaray açısından transferin önemli unsurları arasında bulunuyor.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR Real Madrid'e 2021 yılında Rennes'den transfer olan Eduardo Camavinga, 7 Kasım 2023'te İspanyol kulübüyle sözleşmesini uzatmıştı. Mevcut kontratı 30 Haziran 2029'da sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcunun basındaki transfer haberlerinde tahmini piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.