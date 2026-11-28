Galatasaray'a transfer için büyük fırsat! 50 milyon euroluk yıldız ilk sırada
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga var. İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamayan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılıların ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı yönünde transfer haberleri gündeme geldi.
Galatasaray'da ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki en önemli isimlerden biri ise Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga.
Transfer haberlerine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, uzun süredir kadroda görmek istediği Fransız futbolcu için ara transfer döneminde yeniden şartları araştırmayı planlıyor.
ARDA GÜLER VE BELLINGHAM İLE FORMA REKABETİ
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun orta saha rotasyonunda yer alan Eduardo Camavinga, Arda Güler, Federico Valverde ve Jude Bellingham ile forma rekabeti yaşıyor.
İspanyol temsilcisinde istediği süreleri alamayan Fransız futbolcunun daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olma ihtimali, Galatasaray'ın ilgisini yeniden gündeme taşıdı.
12 MAÇTA 373 DAKİKA
Camavinga, bu sezon La Liga'da 12 karşılaşmada görev almasına rağmen toplam 373 dakika sahada kaldı. Maç başına yaklaşık 31 dakika süre alan Fransız orta saha, takım arkadaşlarına bir de asist yaptı.
BARCELONA MAÇINDA ASİST YAPTI
Real Madrid'in 25 Ekim'de Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da sonradan oyuna dahil olan Camavinga, 10 dakika süre aldığı karşılaşmada asist yaptı.
Fransız futbolcu, 21 Kasım'da Celta Vigo karşısında ise 79 dakika sahada kaldı.
ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero olarak da görev yapabilen Camavinga, kariyerinde sol bek pozisyonunda da forma giydi. Fransız futbolcunun birden fazla mevkide oynayabilmesi, Galatasaray açısından transferin önemli unsurları arasında bulunuyor.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Real Madrid'e 2021 yılında Rennes'den transfer olan Eduardo Camavinga, 7 Kasım 2023'te İspanyol kulübüyle sözleşmesini uzatmıştı.
Mevcut kontratı 30 Haziran 2029'da sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcunun basındaki transfer haberlerinde tahmini piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Galatasaray'ın Camavinga'ya ilgisi yaz transfer dönemine dayanıyor. Eylül ayında çıkan transfer haberlerinde sarı-kırmızılıların Fransız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak Real Madrid'in 70 milyon euroluk bonservis beklentisi ve kiralama seçeneğine sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği bilgisi yer almıştı.
REAL MADRID'DE 200 MAÇ BARAJINI AŞTI
Eduardo Camavinga, 14 Ocak 2026'da Albacete karşısında Real Madrid formasıyla 200. maçına çıktı. Fransız futbolcu, 18 Ekim'de Sevilla karşısında da İspanyol temsilcisiyle La Liga'daki 150. karşılaşmasını oynadı.