ABD Hava Kuvvetleri, 13 Kasım'da üste "şüpheli ve izinsiz İHA faaliyetine" müdahale edildiğini doğrulamış ve "hiçbir personel, hava aracı veya altyapının etkilenmediğini" eklemişti.

Söz konusu olay, Gloucestershire'daki RAF Fairford'a yönelik terör planı iddiası da dahil olmak üzere, İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üslerde bu yıl meydana gelen bir dizi güvenlik vakasından biri olarak kayıtlara geçti. Tahran yönetimi ise olayla ilgisi olmadığını açıkladı.

Financial Times'a konuşan isimler, ele geçirilemeyen İHA'ların bomba ya da casusluk ekipmanı taşıyıp taşınmadığına ilişkin soruların gündeme geldiğini söyledi.

Eylül ayında yapılan açıklamada, üssün ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek ikinci tehdit seviyesi olan "Charlie" alarm düzeyinde olduğu duyurulmuştu.

Lakenheath Hava Üssü. Fotoğraf: Reuters

TETİKTE OLUN ÇAĞRISI

Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri'nden (USAFE) sözcünün bölge halkını "tetikte olmaya ve şüpheli herhangi bir faaliyeti derhal yerel makamlara bildirmeye" çağırdığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise askeri üslerin korunmasının "en büyük öncelik" olduğunu belirterek "Güvenlik düzenlemelerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve güçlendiriyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

İngiltere, artırılmış fiziksel koruma, gözetleme ve İHA savunma kabiliyetleri de dahil olmak üzere askeri tesislerdeki güvenliği güçlendirmek amacıyla 470 milyon sterlin yatırım yapıyor.

Sky News'in haberine göre Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), bazı hava araçlarını geceleri hangarlara çekerken, açıkta kalan diğer hava araçlarının etrafına da İHA önleyici ağlar kurmayı planlıyor.

Batı Suffolk Milletvekili ve Muhafazakar Parti gölge kabine bakanı Nick Timothy ise cuma günü yaptığı açıklamada, yine Suffolk'ta bulunan RAF Mildenhall üssünün 2,5 kilometre uzağında inşa edilen Sunnica güneş enerjisi ve batarya santraline yönelik olası bir saldırının üs için yaratabileceği risklere dair endişelerini dile getirdi.

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