İngiltere'deki ABD üssüne sızan 6 İHA! İran iddiası: Askerlere "Sığının" çağrısı yapıldı
İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki RAF Lakenheath Hava Üssü yakınlarında 13 Kasım'da yaklaşık altı İHA'nın tespit edildiği, ABD savunma sistemleriyle püskürtülen araçların ele geçirilemediği ve üs personeline sığınma çağrısı yapıldığı öne sürüldü. İHA'ların silah ya da casusluk ekipmanı taşıyıp taşımadığının belirsizliğini koruduğu belirtilirken olayın arkasında İran bağlantısı olabileceği iddia edildi.
İngiltere'nin Suffolk bölgesinde bulunan ve ABD'nin Avrupa'daki en büyük savaş uçağı üssü konumundaki Lakenheath Hava Üssü yakınlarında tespit edilen altı insansız hava aracının (İHA), savunma sistemleriyle bölgeden uzaklaştırıldığı ve üs personelinin güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde sığınmaya çağrıldığı iddia edildi.
İNGİLTERE'DEKİ ABD ÜSSÜNDE İHA PANİĞİ
İngiliz Financial Times'ın haberine göre olay, 13 Kasım'da meydana geldi.
Konuya yakın isimlere göre bir İngiliz askeri üssünün çevresinde 5-6 tane insansız hava aracı (İHA) görüldü. ABD savunma ekipmanları tarafından püskürtülen İHA'lar ele geçirilemedi.
13 Kasım'da Suffolk'taki RAF Lakenheath üssünde, ABD personeline bulundukları yere sığınmaları çağrısı olan bir güvenlik uyarısı yayımlandı.
Financial Times'a göre o dönemde basına yansıyan olaya ilişkin çok fazla ayrıntı yayımlanmamıştı.
6 İHA'DA İRAN İDDİASI
Kaynakların aktardığına göre üs çevresinde uçarken görülen İHA'ların sayısı aslında yaklaşık altıydı. Kaynaklar, olayın İran ile bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini de belirtti.
Avcı Kanadı'na (48th Fighter Wing) ev sahipliği yapan Lakenheath, yaklaşık 7 bin personeliyle Avrupa'daki en büyük ABD savaş uçağı operasyonunu barındırıyor.
Olayda, insansız hava sistemlerini püskürtmek için ABD İHA savunma teknolojisinin devreye sokulduğu fakat İHA'ların ele geçirilemediği belirtildi.
EN YÜKSEK TEHDİT CHARLIE
Eylül ayında yapılan açıklamada, üssün ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek ikinci tehdit seviyesi olan "Charlie" alarm düzeyinde olduğu duyurulmuştu.
Financial Times'a konuşan isimler, ele geçirilemeyen İHA'ların bomba ya da casusluk ekipmanı taşıyıp taşınmadığına ilişkin soruların gündeme geldiğini söyledi.
Söz konusu olay, Gloucestershire'daki RAF Fairford'a yönelik terör planı iddiası da dahil olmak üzere, İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üslerde bu yıl meydana gelen bir dizi güvenlik vakasından biri olarak kayıtlara geçti. Tahran yönetimi ise olayla ilgisi olmadığını açıkladı.
ABD Hava Kuvvetleri, 13 Kasım'da üste "şüpheli ve izinsiz İHA faaliyetine" müdahale edildiğini doğrulamış ve "hiçbir personel, hava aracı veya altyapının etkilenmediğini" eklemişti.
TETİKTE OLUN ÇAĞRISI
Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri'nden (USAFE) sözcünün bölge halkını "tetikte olmaya ve şüpheli herhangi bir faaliyeti derhal yerel makamlara bildirmeye" çağırdığı belirtildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı ise askeri üslerin korunmasının "en büyük öncelik" olduğunu belirterek "Güvenlik düzenlemelerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve güçlendiriyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
İngiltere, artırılmış fiziksel koruma, gözetleme ve İHA savunma kabiliyetleri de dahil olmak üzere askeri tesislerdeki güvenliği güçlendirmek amacıyla 470 milyon sterlin yatırım yapıyor.
Sky News'in haberine göre Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), bazı hava araçlarını geceleri hangarlara çekerken, açıkta kalan diğer hava araçlarının etrafına da İHA önleyici ağlar kurmayı planlıyor.
Batı Suffolk Milletvekili ve Muhafazakar Parti gölge kabine bakanı Nick Timothy ise cuma günü yaptığı açıklamada, yine Suffolk'ta bulunan RAF Mildenhall üssünün 2,5 kilometre uzağında inşa edilen Sunnica güneş enerjisi ve batarya santraline yönelik olası bir saldırının üs için yaratabileceği risklere dair endişelerini dile getirdi.