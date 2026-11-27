Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen servet davasında bu kez Nebahat İşbilen konuştu. 26 Kasım'da Türkçe tercüman aracılığıyla ifade veren İşbilen, eski finans danışmanı Selman Türk'ün hesabından Alphabet Capital Limited adlı şirkete iki ayrı ödeme yaptığını öne sürdü. ITV News ve The Independent'ın aktardığı ifadeye göre İşbilen, toplam 1,1 milyon dolarlık iki transferin de bilgisi ve onayı dışında yapıldığını söyledi.

Selman Türk. (Foto: Takvim fotoğraf arşivi)

768 BİN 743 STERLİNLİK TRANSFERE "DAĞ EVİ" SAVUNMASI

İngiliz mahkemesinin 23 Ekim tarihli kararına göre tartışmalı ödemelerden biri, 31 Ocak 2020'de FETÖ'cü İşbilen'in hesabından Alphabet Capital'e gönderilen 768 bin 743 sterlinlik transferdi. Türk, paranın Andrew Mountbatten-Windsor'a İsviçre'de bir dağ evi alması için verilmesi planlanan iki yıllık borç olduğunu ve İşbilen'in işleme onay verdiğini savundu.

Türk, parayı Andrew'un talimatıyla şirket hesabına gönderdiğini ve şirketin parayı Andrew'a aktaracağını varsaydığını söyledi. İşbilen ise Andrew'a böyle bir borç verilmesine onay verdiği iddiasını reddetti.