FETÖ’cüler Londra’da birbirine düştü! Kraliyete uzanan davada 1,1 milyon dolarlık iddia
FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü İlhan İşbilen’in eşi Nebahat İşbilen ile firari Adil Öksüz’ün yeğeni Selman Türk, 38 milyon sterlinlik usulsüz aktarım iddiasıyla Londra’da karşı karşıya geldi. 26 Kasım’da mahkemede ifade veren İşbilen, hesabından bir şirkete gönderilen toplam 1,1 milyon dolarlık iki ödemeye onay vermediğini söyledi. Türk ise ödemelerden 768 bin 743 sterlinlik transferi, eski Prens Andrew’un İsviçre’de dağ evi alması için verilen borç olarak açıkladı.
Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen servet davasında bu kez Nebahat İşbilen konuştu. 26 Kasım'da Türkçe tercüman aracılığıyla ifade veren İşbilen, eski finans danışmanı Selman Türk'ün hesabından Alphabet Capital Limited adlı şirkete iki ayrı ödeme yaptığını öne sürdü. ITV News ve The Independent'ın aktardığı ifadeye göre İşbilen, toplam 1,1 milyon dolarlık iki transferin de bilgisi ve onayı dışında yapıldığını söyledi.
768 BİN 743 STERLİNLİK TRANSFERE "DAĞ EVİ" SAVUNMASI
İngiliz mahkemesinin 23 Ekim tarihli kararına göre tartışmalı ödemelerden biri, 31 Ocak 2020'de FETÖ'cü İşbilen'in hesabından Alphabet Capital'e gönderilen 768 bin 743 sterlinlik transferdi. Türk, paranın Andrew Mountbatten-Windsor'a İsviçre'de bir dağ evi alması için verilmesi planlanan iki yıllık borç olduğunu ve İşbilen'in işleme onay verdiğini savundu.
Türk, parayı Andrew'un talimatıyla şirket hesabına gönderdiğini ve şirketin parayı Andrew'a aktaracağını varsaydığını söyledi. İşbilen ise Andrew'a böyle bir borç verilmesine onay verdiği iddiasını reddetti.
FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN EŞİ İLE FİRARİ ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ
İşbilen, servetinin yönetimini emanet ettiği Türk'ü yaklaşık 38 milyon sterlinlik mal varlığını sahibi olduğu veya kontrol ettiği şirketlere usulsüz şekilde aktarmakla suçluyor. İşbilen'in avukatı Simon Colton, Türk'ün müvekkilinin güvenini kasıtlı ve sistematik biçimde kötüye kullandığını ileri sürdü. Türk, iddiaları reddediyor.
Nebahat İşbilen'in eşi, eski milletvekili İlhan İşbilen, 2015'te FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı ve 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dosyaya yansıyan bilgilere göre Nebahat İşbilen, 2017'de Türkiye'den ayrılarak önce Yunanistan'a gitti, 2018'de ise Londra'ya yerleşti. Eski danışmanı Selman Türk, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün yeğeni.
ANDREW'A 750 BİN STERLİN, BANKAYA "DÜĞÜN HEDİYESİ" AÇIKLAMASI
Duruşmada, 15 Kasım 2019'da dönemin York Dükü Andrew'un hesabına gönderilen 750 bin sterlin de yeniden gündeme geldi. Mahkeme kararına göre İşbilen, dava dilekçesinde ödemeyi Türk pasaportuyla ilgili yardım iddiasıyla ilişkilendirdi. Son ifadesinde ise İngiltere'de oturum başvurusuna yardım sağlanacağı düşüncesiyle ödemeye onay verdiğini söyledi.
İşbilen, Türk'ün eski pasaportunun fotoğrafıyla ilgili bir işlemde Andrew'dan yardım aldığını söylediğini aktardı. İşbilen'e göre Türk, bu hizmetin normalde 2 milyon sterlin tutacağını, ödemenin hediye olarak yapılması halinde ise daha düşük bir tutarın yeterli olacağını öne sürdü.
İşbilen, Türk'ün bankaya gönderdiği e-postada aynı havaleyi Prenses Beatrice'e verilen bir düğün hediyesi olarak açıkladığını söyledi. Bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savunan İşbilen, 750 bin sterlini 2022'de Andrew ve diğer kişilerle vardığı uzlaşma kapsamında geri aldığını belirtti.
TÜRK'ÜN SAVUNMASINDA ANDREW VE FERGUSON'LA ÖZEL YEMEK
Türk'ün avukatları, İşbilen'in 750 bin sterlinlik ödemenin amacını bildiğini ve parayı, Andrew'un cezaevindeki eşine yardım edebileceği umuduyla gönderdiğini savunuyor. Türk, mahkeme kararına yansıyan ifadesinde, İşbilen'in 4 Aralık 2019'da evindeki akşam yemeğinde Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'la bir araya geldiğini, İlhan İşbilen'in durumunun bu buluşmada konuşulduğunu belirtti. İşbilen ise bildiği kadarıyla kendisinin ve eşinin Andrew'dan herhangi bir yardım almadığını söyledi.
İşbilen'in avukatları, Türk'ün Ferguson'ın 2019'daki 60. yaş günü kutlaması için 15 bin sterlinlik ödeme organize ettiğini de ileri sürdü. Avukatların mahkemeye taşıdığı bir diğer iddia, Prenses Beatrice için tutarı açıklanmayan ayrı bir düğün hediyesi ödemesiydi.
ANDREW'UN 14 ARALIK'TA TANIK OLARAK DİNLENMESİ BEKLENİYOR
Yargıç Adam Johnson, Selman Türk'ün başvurusu üzerine Andrew'un tanık olarak çağrılmasına izin verdi. Andrew'un 14 Aralık'ta ifade vermesi bekleniyor. 23 Kasım'da başlayan duruşmaların Mart 2027'de tamamlanması, yazılı kararın ise daha sonra açıklanması öngörülüyor.