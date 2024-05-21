Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, derbi sonrası yaşananlar ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Yazgan, "Zaman zaman bizim taraftar grubumuzun kendisi için ifade ettiği kelimeler var. Bugün taraftarımızın ne kadar haklı olduğunu bir daha göstermiş oldu. Biz bu haksızlığın, hukuksuzluğun bu memlekette devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. dedi.

Yazgan, İsmail Kartal'ın oğlu için ise "Trabzon'da da gördük. Bunlar kanlarına işlemiş. O linci yapan bir yardımcı antrenör. İsmail Kartal'ın oğlu değil bizim için. Kendisi hakkında da bir girişimde bulunulur. Spor şube dedi ki bize çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu. Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum da,"Hiçbir günlük başarı, hiçbir hedef, hiçbir kupa Galatasaray'a yapılan bu saldırıyı meşru gösteremez. Galatasaray'a dokunamazsınınz" ifadelerini kullandı.