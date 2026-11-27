Emekliye hem oransal hem seyyanen formül masada: Prim ve yaş kriterine göre farklı artış hesaplanıyor! Külliye'de zam toplantısı
Emekliler için hazırlanan ek zam çalışmasında sona yaklaşılırken, ocak ayı artışına eklenecek refah payı ve seyyanen zam formülleri netleşiyor. Hem kök aylıkları hem de ek ödemeleri yukarı çekecek düzenlemede, en düşük emekli maaşının 30 bin lira seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılacak toplantıda, emekli aylıklarındaki artışın seyyanen mi, oransal mı olacağına karar verilecek. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.
Emeklilere ek zam için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, refah payı ve seyyanen zam içeren formüller masada. Hatta ikisinin birlikte uygulandığı karma formüller de gündemde. Taban aylık için ise 30 bin lira seviyeleri öne çıkıyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği ek zam müjdesinin ardından başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tüm emeklilere yönelik hazırlanan çalışmada alternatifli formüller gündeme gelirken, ocak zammına ilaveten yapılacak bu artış hem kök aylıkları hem de ek ödemeleri yükseltecek. Taban aylık ödemesinde de artış gündemde. Burada özellikle 30 bin lira seviyeleri öne çıkıyor.
OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon tahminleri, ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 8, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise yüzde 10 seviyelerinde olacağına işaret ediyor.
EK İYİLEŞTİRMEDE NELER GÜNDEMDE?
Ek zamda prim ve yaş kriterlerine göre formüller üzerinde duruluyor. Bu yöntemle daha çok primle emekli olan ve yaşı daha büyük olanlar daha yüksek ek zam alabilecek.
NASIL UYGULANACAK?
Ek zammın uygulanmasında ise refah payı ve seyyanen artış olmak üzere iki yöntem öne çıkıyor. İkisinin birlikte uygulanacağı karma formül de gündemde. Tüm emeklilere refah payı, düşük maaşlılara ise ilaveten seyyanen zam da verilebileceği belirtiliyor.
ZAM NASIL UYGULANACAK?
Hem enflasyon zammı hem de ek iyileştirme kök aylıklara yansıtılacak. Her ay maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oranında ödenen ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak.
TABAN AYLIK DEĞİŞECEK Mİ?
Kök aylığı ile ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, taban aylık düzenlemesi kapsamında 23 bin 552 lira yatırılıyor. Emeklilere ödenen tutar, Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanıyor.
Sadece kök aylıkların değil, taban aylığın da artırılması gündemde. Örneğin, ocak ayında yüzde 10 artış yapılması taban aylığı 25 bin 907 liraya yükseltebilir. Eğer ek zam taban aylık ödemesine de yansıtılırsa emeklilere en düşük ödeme bu tutarı da aşabilecek.
Taban aylık, yüzde 15 refah payı verilirse 29 bin 793 liraya, refah payı yüzde 20 olursa 31 bin 88 liraya çıkacak. Emeklilerde en düşük ödeme, yüzde 10 zamma ilaveten 5 bin lira seyyanen artış halinde 30 bin 907 liraya, 10 bin lira seyyanen artış durumunda ise 35 bin 907 liraya ulaşacak.
KRİTİK TOPLANTI BUGÜN: TÜM SEÇENEKLER MASADA
Başkan Erdoğan'ın "emeklilerin durumlarının düzeltilmesine" yönelik talimatıyla başlayan çalışmalarda sona yaklaşılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılacak toplantıda, emekli aylıklarındaki artışın seyyanen mi, oransal mı olacağına karar verilecek. Hangi seçenek tercih edilirse edilsin, en düşük aylığın 30 bin lira civarına çıkarılması hedefleniyor. Bu konuda son kararı ise Erdoğan verecek.
2027 bütçe görüşmeleri, 7-20 Aralık tarihlerinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak. Yasa teklifi de yılbaşından önce yasalaştırılacak. Böylece emekliler, hem enflasyon oranındaki artışı hem de ek düzeltmeyi ocak ayı maaşlarında alabilecek.
Haber: Zübeyde Yalçın