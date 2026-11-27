Emeklilere ek zam için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, refah payı ve seyyanen zam içeren formüller masada. Hatta ikisinin birlikte uygulandığı karma formüller de gündemde. Taban aylık için ise 30 bin lira seviyeleri öne çıkıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği ek zam müjdesinin ardından başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tüm emeklilere yönelik hazırlanan çalışmada alternatifli formüller gündeme gelirken, ocak zammına ilaveten yapılacak bu artış hem kök aylıkları hem de ek ödemeleri yükseltecek. Taban aylık ödemesinde de artış gündemde. Burada özellikle 30 bin lira seviyeleri öne çıkıyor.