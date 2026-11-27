TikTok’ta şehitlere küfretti! Şafakta ters kelepçeyle gözaltına alındı
TikTok canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Polis Teşkilatına ve şehitlere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu tespit edilen M.U.Y., Hatay polisinin sanal devriyesine takıldı. Yayında “Beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım” diyen şüpheli, Reyhanlı’daki adresine düzenlenen şafak operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı.
TikTok'ta canlı yayın açan M.U.Y., Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Polis Teşkilatına küfretti, şehitlerin hatırasını hedef aldı. Yayında "Devlet benim" diyen şüpheli, hakaretlerinin ardından "Beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" sözleriyle meydan okudu. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye sırasında tespit ettikleri yayının ardından şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.
EKRANDA MEYDAN OKUDU, POLİS ŞAFAKTA ADRESİNDEYDİ
Polis ekipleri, M.U.Y.'nin Reyhanlı'daki adresine şafak vakti operasyon düzenledi. Ters kelepçeyle gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.U.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
BİRİ CİNSEL SALDIRI OLMAK ÜZERE ÜÇ SUÇ KAYDI
Emniyetin verdiği bilgiye göre şüphelinin biri cinsel saldırı, ikisi tehdit ve hakaret kapsamında olmak üzere üç suç kaydı bulunduğu belirlendi.
EMNİYETTEN MESAJ: "KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, devlet kurumlarına, milletin birlik ve beraberliğine ve şehitlerin hatırasına yönelik hakaret ve provokatif girişimlerin "karşılıksız kalmayacağını" bildirdi. Açıklamada Türk polisinin, kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.