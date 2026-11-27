TikTok 'ta canlı yayın açan M.U.Y., Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Polis Teşkilatına küfretti, şehitlerin hatırasını hedef aldı. Yayında "Devlet benim" diyen şüpheli, hakaretlerinin ardından "Beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" sözleriyle meydan okudu. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye sırasında tespit ettikleri yayının ardından şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Sanal devriyeye takıldı, adresi belirlendi. (Foto: DHA)

BİRİ CİNSEL SALDIRI OLMAK ÜZERE ÜÇ SUÇ KAYDI

Emniyetin verdiği bilgiye göre şüphelinin biri cinsel saldırı, ikisi tehdit ve hakaret kapsamında olmak üzere üç suç kaydı bulunduğu belirlendi.

EMNİYETTEN MESAJ: "KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, devlet kurumlarına, milletin birlik ve beraberliğine ve şehitlerin hatırasına yönelik hakaret ve provokatif girişimlerin "karşılıksız kalmayacağını" bildirdi. Açıklamada Türk polisinin, kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

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