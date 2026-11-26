Türkiye yerli petrol üretiminde vites yükseltti! Karadeniz gazında ikinci faz başlıyor... Hedef 2040’ta 718 bin varil
Türkiye’nin enerji vizyonunu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin kendi topraklarında günlük yaklaşık 130 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, Karadeniz gazında ikinci fazın devreye girmesiyle 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. İstanbul’da düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde konuşan Bayraktar, Gine Bissau’da Chevron ile imzalanan yeni petrol arama ortaklığını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. 2040 yılına kadar elektrik altyapısı ve yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini kaydeden Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirme hedefinin milli güvenliğin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda yerli petrol üretiminin günlük 130 bin varile ulaştığını ve Karadeniz gazında kapasiteyi iki katına çıkaracak yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.
PETROL ÜRETİMİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Vakıfbank Konferans Salonu'nda düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılan Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Yerli üretim verilerini paylaşan Bayraktar, "Bugün Türkiye kendi topraklarında yaklaşık 130 bin varil petrol üretiyor. Karadeniz gazı ikinci fazı devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğalgaz var. Yaklaşık yılda 7-7,5 milyar metreküp çok önemli miktar. Ama önümüzde dağ gibi hedef var. Büyük tüketim var. Dolayısıyla biz mavi vatanda her yere bakmamız lazım" dedi.
Gabar'da daha önce gidilmemiş noktalarda netice alındığını vurgulayan Bayraktar, Başkan tarafından açıklanan Mardin ve Şırnak'taki 135 milyon metreküplük yeni keşiflerin önemine dikkat çekti.
Türkiye'nin 2040 yılındaki 1.2 milyon varillik petrol ihtiyacını karşılamak için yerli ve milli üretimin yurt dışında da artırılacağını belirten Bayraktar, Türk şirketlerinin küresel petrol piyasasında daha aktif rol alacağını bildirdi.
GİNE'DE CHEVRON İLE DEV ORTAKLIK
Türkiye'nin denizlerdeki arama stratejisini sınır ötesine taşıdığını ilk kez açıklayan Bayraktar, küresel devlerle yapılan yeni iş birliğini duyurdu.
Bakan Bayraktar, "Chevron'la Gine Bissau'da bir iki tane deniz sahasında ortaklığımız oldu, onun imzasını attık. Bunu ilk kez burada kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Dolayısıyla yeni anlaşmalar da inşallah gelecek devamında. Satın almalarla, hisse almalarla istiyoruz ki dışarıda da daha aktif Türkiye Petrolleri olsun" ifadelerini kullandı.
ENERJİ ALTYAPISINA 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Dünyanın modern zamanlardaki en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Bayraktar, Milli Enerji 2040 Vizyonu çerçevesinde planlanan dev bütçeli yatırımları aktardı.
Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin milli güvenliğin ayrılmaz parçası olduğunu kaydeden Bayraktar, "Yenilenebilir o 175 bin megavatlara gitmek için en az 100 milyar dolar yatırım, nükleeri de koyduğunuzda bizim özellikle elektrik tarafında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı gözüküyor önümüzdeki 14-15 yılda" cevabını verdi.
2040 yılına kadar her yıl 10 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi üretilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, nükleer enerjide de 2050 yılına kadar 20 bin megavata ulaşma hedefi doğrultusunda Rusya, Güney Kore, Kanada ve Çin ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı.
SAKARYA GAZ SAHASINDA ÜRETİM KATLANIYOR
Karadeniz'deki doğalgaz üretimine dair güncel bilgileri paylaşan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci faza geçildiğini bildirdi.
Bayraktar, "İnşallah önümüzdeki ay sonunda, yıl bitmeden gazı Sakarya Gaz Sahası'nda Karadeniz'de yakacağız. Dolayısıyla üretimimiz iki katına çıkacak. 4 milyon haneye bu doğalgaz yetiyordu, şimdi 8 milyona yetecek" şeklinde konuştu.
Ulaştırma sektöründeki dönüşüme de değinen Bayraktar, 2040 yılına kadar 20 milyon elektrikli araç öngörüldüğünü ve bu kapsamda dağıtım şebekesine 80 milyar dolar, iletim hatlarına ise 36 milyar dolarlık yatırım yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.