Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda yerli petrol üretiminin günlük 130 bin varile ulaştığını ve Karadeniz gazında kapasiteyi iki katına çıkaracak yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.

PETROL ÜRETİMİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Vakıfbank Konferans Salonu'nda düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılan Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli üretim verilerini paylaşan Bayraktar, "Bugün Türkiye kendi topraklarında yaklaşık 130 bin varil petrol üretiyor. Karadeniz gazı ikinci fazı devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğalgaz var. Yaklaşık yılda 7-7,5 milyar metreküp çok önemli miktar. Ama önümüzde dağ gibi hedef var. Büyük tüketim var. Dolayısıyla biz mavi vatanda her yere bakmamız lazım" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin günlük petrol üretiminin 130 bin varile ulaştığını ve Karadeniz gazında ikinci fazın başlamasıyla 8 milyon haneye doğalgaz sağlanacağını duyurdu. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)