Partneri Kerem Bürsin hakkındaki düşüncelerini paylaşan Demet Özdemir, "Kerem'i çok başarılı buluyorum. Çok iyi anlaştığımız için süreç harika geçti, bence çok doğru bir ikili olduk" şeklinde konuştu.

KEREM BÜRSİN'DEN DEMET ÖZDEMİR'E ÖVGÜ

Reklam filminde Demet Özdemir ile birlikte yer alan Kerem Bürsin de partneri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bürsin, "Demet'in ne kadar yetenekli ve pozitif bir enerjiye sahip olduğunu herkes biliyor" dedi.