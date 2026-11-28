Demet Özdemir'den Kerem Bürsin açıklaması: "Çok doğru bir ikili olduk"
Bir diş macunu markasının reklam filmi için Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçen Demet Özdemir, çekimlerin ardından partneriyle uyumuna dikkat çekti. Özdemir, Kerem Bürsin'i çok başarılı bulduğunu belirterek "Çok doğru bir ikili olduk" ifadelerini kullandı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, yeni bir reklam projesi kapsamında bir araya gelen Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, çekimlerin tamamlanmasının ardından soruları yanıtladı.
Demet Özdemir, açıklamasında set sürecinin nasıl geçtiğine ve partneriyle olan uyumuna odaklandı.
Diş macunu markasının reklam filminde rol alan iki oyuncu, çekim sonrası birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açıklamalarında partnerine övgüde bulunan Demet Özdemir, aralarındaki uyumun çalışma sürecine olumlu yansıdığını belirtti.
DEMET ÖZDEMİR'DEN "DOĞRU İKİLİ" VURGUSU
Partneri Kerem Bürsin hakkındaki düşüncelerini paylaşan Demet Özdemir, "Kerem'i çok başarılı buluyorum. Çok iyi anlaştığımız için süreç harika geçti, bence çok doğru bir ikili olduk" şeklinde konuştu.
KEREM BÜRSİN'DEN DEMET ÖZDEMİR'E ÖVGÜ
Reklam filminde Demet Özdemir ile birlikte yer alan Kerem Bürsin de partneri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bürsin, "Demet'in ne kadar yetenekli ve pozitif bir enerjiye sahip olduğunu herkes biliyor" dedi.