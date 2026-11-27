Romano'nun transfer içeriklerinde bahis reklamlarına yer verdiği iddiaları temmuzda da gündeme gelmişti. Mason Greenwood ve Lesley Ugochukwu hakkındaki paylaşımlarında Türkiye'de faaliyet izni bulunmayan bir bahis sitesinin reklamını yaptığı öne sürülmüştü. Rafael Leão'nun transfer gündemini ele aldığı bir YouTube içeriğinde de benzer bir tanıtıma yer verdiği ileri sürülmüştü.

TEK PAYLAŞIM İÇİN BİN AVROLUK TEKLİF

Romano'nun adı 2024'te ücretli transfer tanıtımı teklifleriyle de gündeme geldi. Memmo adlı şirketin futbol kulüplerine, Romano'nun yer alacağı ücretli tanıtımlar teklif ettiği ortaya çıktı. FC Kopenhag, Romano'nun bir transfer duyuru videosunda ücret karşılığı yer alması için teklif aldığını ve bunu reddettiğini doğruladı. Norveç ekibi Vålerenga'ya ise Romano'nun sosyal medya hesabından yapılacak tek paylaşım için yaklaşık 1.000 avroluk teklif iletildiği öne sürüldü. Kulübün eski pazarlama müdürü, teklifi kabul etmediklerini söyledi.