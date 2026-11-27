Fabrizio Romano’nun sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı: Gerekçe yasa dışı bahis reklamı
Transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun sosyal medya hesapları hakkında yasa dışı bahis reklamı gerekçesiyle Türkiye’de erişim engeli kararı alındığı bildirildi. Instagram, Siber Güvenlik Başkanlığının yasal talebi üzerine 51,2 milyon takipçili hesabı Türkiye’de erişime kapattı. X, 29,1 milyon takipçili hesaba yönelik kararı henüz uygulamadı. Romano’nun 3,3 milyon aboneli YouTube kanalı ise aktif.
Transfer haberlerini "Here we go!" sözüyle duyuran İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun sosyal medya hesapları hakkında yasa dışı bahis reklamı gerekçesiyle Türkiye'de erişim engeli kararı alındığı bildirildi.
Romano'nun Instagram profiline Türkiye'den girmek isteyen kullanıcılar "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Instagram, uyarı ekranında kısıtlamanın Siber Güvenlik Başkanlığının yasal talebi üzerine uygulandığını belirtiyor. Romano'nun X hesabına ve YouTube kanalına ise Türkiye'den erişilebiliyor.
TRANSFER PAYLAŞIMLARINDA BAHİS REKLAMI İDDİASI
Romano'nun transfer içeriklerinde bahis reklamlarına yer verdiği iddiaları temmuzda da gündeme gelmişti. Mason Greenwood ve Lesley Ugochukwu hakkındaki paylaşımlarında Türkiye'de faaliyet izni bulunmayan bir bahis sitesinin reklamını yaptığı öne sürülmüştü. Rafael Leão'nun transfer gündemini ele aldığı bir YouTube içeriğinde de benzer bir tanıtıma yer verdiği ileri sürülmüştü.
TEK PAYLAŞIM İÇİN BİN AVROLUK TEKLİF
Romano'nun adı 2024'te ücretli transfer tanıtımı teklifleriyle de gündeme geldi. Memmo adlı şirketin futbol kulüplerine, Romano'nun yer alacağı ücretli tanıtımlar teklif ettiği ortaya çıktı. FC Kopenhag, Romano'nun bir transfer duyuru videosunda ücret karşılığı yer alması için teklif aldığını ve bunu reddettiğini doğruladı. Norveç ekibi Vålerenga'ya ise Romano'nun sosyal medya hesabından yapılacak tek paylaşım için yaklaşık 1.000 avroluk teklif iletildiği öne sürüldü. Kulübün eski pazarlama müdürü, teklifi kabul etmediklerini söyledi.
1.100 DOLARLIK PAYLAŞIM İDDİASI
Romano'nun Philadelphia Union oyuncusu Chris Donovan'ın sözleşme uzatmasını duyurduğu paylaşım için 1.100 dolar aldığı da ileri sürüldü. Donovan, duyuruyu Romano'nun yapacağını menajerinden öğrendiğini anlattı. Romano, Donovan'a ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. İtalyan gazeteci, olası transferleri duyurmak veya futbolcuları tanıtmak için para aldığı yönündeki iddiaları ise reddetti.