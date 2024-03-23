Moskova’da dehşet anları! Konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, korkunç bir saldırı yaşadı. Dün akşam saatlerinde başkent Moskova'da Crocus Belediye Binası'na giren silahlı saldırganlar, önce konser salonuna giden kişileri acımasızca katletti. Ardından salonun içine giren saldırganlar, herkese ateş etti. Kimse dışarı çıkamasın diye salonun kapılarını kapatan teröristler, gaz bombası da attı.

Can pazarının yaşandığı binada ilk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Binada yaşanan patlama sonrası çatı katında yangın da başladı. Saldırganlar beyaz bir otomobile binip katliam yerinden uzaklaştı. Binaya 100 yakın ambulans gönderilirken, Rus polisi saldırganların yakalanması için bölgede geniş operasyon başlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, olayın hemen ardından bir kriz merkezi kurulduğunu duyurdu. Güvenlik çemberine alınan bölgedeki tüm etkinlikler de iptal edildi.



TÜRKİYE: KINIYORUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u aradı. Saldırıya kınayan Fidan, "Rusya halkına ve hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın başsağlığı dileklerini iletiyoruz" ifadesini kullandı.



UKRAYNA: BİZ YAPMADIK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yardımcısı Mihaylo Podolyak, "Ukrayna'nın bu saldırı ile kesinlikle herhangi bir ilgisi yok" dedi.