İşgalci İsrail ile bağlantıları var mı? (Foto: Sosyal medya)

GÜRCİSTAN'A 4 KRİTİK SORU

Resmî üniformalı polislerin arasında bulunan siyah şapkalı ve siyah kıyafetli kişiler kim?

Bu kişiler neden resmî üniforma giymedi?

Aralarında İsrail ile bağlantısı bulunan kişiler var mı?

Neden özellikle siyah şapkalı kişiler taraftarlara şiddet uyguladı?

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