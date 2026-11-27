MEB 15 bin öğretmen adayı alacak: Başvurular 9 Aralık 2026'da başlıyor! İşte branş kontenjanları ve kayıt takvimi
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayına ilişkin başvuru takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan alan adaylar, 9-15 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapabilecek. En fazla kontenjan 3 bin 976 kişiyle sınıf öğretmenliğine ayrılırken bu alanı özel eğitim, İngilizce, rehberlik ve din kültürü ve ahlak bilgisi takip etti. Asıl ve yedek adaylar 17 Aralık'ta ilan edilecek, hazırlık eğitimi ise 22 Şubat 2027'de başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde 2027 AGS sonuçlarına göre de 15 bin öğretmen adayının daha Akademiye alınmasının planlandığını açıklamıştı.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt takvimiyle birlikte branş bazında kontenjan dağılımını duyurdu. Adayların başvuruları, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.
BAŞVURULAR 15 ARALIK SAAT 16.00'YA KADAR YAPILACAK
2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak, 15 Aralık 2026 salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖĞRETMEN ATAMALARINI DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi"nde öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemine kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bununla birlikte asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi de paylaşmak isterim. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum."
Başvurular, duyuru ekinde yer alan öğretmenlik alanları ile sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.
EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 ALAN
Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.
BAŞVURULAR İL/İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANACAK
Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.
YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.
Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 17 Aralık'ta ilan edilecek.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından asıl adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 4 Şubat 2027 tarihinde; yedek adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 15 Şubat 2027 tarihinde ilan edilecek.
Asıl adayların kayıt başvuruları 5 Şubat'ta başlayıp 11 Şubat 2027 Perşembe günü saat 16.00'da sona erecek. Yedek adayların kayıt başvuruları ise 16 Şubat'ta başlayıp 19 Şubat 2027 Cuma günü saat 16.00'da tamamlanacak.
Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.
Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin ek açıklamalar personel.meb.gov.tr adresinden, kayıt sürecine ilişkin ek açıklamalar akademi.meb.gov.tr adresinden yapılacak.
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