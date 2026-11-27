Millî Eğitim Bakanlığı ( MEB ), Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt takvimiyle birlikte branş bazında kontenjan dağılımını duyurdu. Adayların başvuruları, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

MEB 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt takvimiyle birlikte branş bazında kontenjan dağılımını duyurdu (Foto: MEB)

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

Başvurular, duyuru ekinde yer alan öğretmenlik alanları ile sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Başkan Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi"n de öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemine kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bununla birlikte asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi de paylaşmak isterim. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum."

BAŞVURULAR 15 ARALIK SAAT 16.00'YA KADAR YAPILACAK 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak, 15 Aralık 2026 salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 ALAN

Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.

2026 MEB-AGS 15 bin öğretmen adayı alımı branş kontenjanları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayına ilişkin başvuru takvimini ve 65 alana ayrılan kontenjanları açıkladı. 2026 MEB-AGS sonuçlarına göre başvurular 9-15 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Başlık Bilgi Toplam kontenjan 15.000 Alan sayısı 65 Başvuru tarihleri 9-15 Aralık 2026 Eğitimin başlangıcı 22 Şubat 2027 BRANŞ BRANŞ KONTENJAN DAĞILIMI Kontenjanı en yüksek alanlar sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve İngilizce oldu. Üç alana toplam 7.919 kişilik kontenjan ayrıldı. Öğretmenlik alanı Kontenjan Sınıf Öğretmenliği 3.976 Özel Eğitim 2.842 İngilizce 1.101 Rehberlik 1.059 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.051 Okul Öncesi 792 Türkçe 719 Sosyal Bilgiler 538 Fen Bilimleri 348 İlköğretim Matematik 249 ALAN BAZINDA KONTENJAN TABLOSU Öğretmenlik alanı Kontenjan Sınıf Öğretmenliği 3.976 Özel Eğitim 2.842 İngilizce 1.101 Rehberlik 1.059 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.051 Okul Öncesi 792 Türkçe 719 Sosyal Bilgiler 538 Fen Bilimleri 348 İlköğretim Matematik 249 Kimya / Kimya Teknolojisi 243 Fizik 191 Beden Eğitimi 190* Matematik 161 Tarih 155 Müzik 144 Türk Dili ve Edebiyatı 103 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 96 Motorlu Araçlar Teknolojisi 96 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 76 Felsefe 72 Biyoloji 68 Coğrafya 62 Görsel Sanatlar 62 Metal Teknolojisi 40 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 35 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 35 Arapça 20 Rusça 12 Denizcilik / Gemi Makineleri 10 Denizcilik / Gemi Yönetimi 10 Kuyumculuk Teknolojisi 9 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 9 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 5 Plastik Teknolojisi 3 Almanca 2 Tiyatro 2 Laboratuvar Hizmetleri 1 Uçak Gövde-Motor 1 Diğer 25 alan 407 GENEL TOPLAM 15.000



BAŞVURULAR İL/İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANACAK

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.