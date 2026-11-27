Gürcistan'da dik duruş! Siyonistleri sahaya gömen Beşiktaş'a destek mesajları... Başkan Erdoğan Adalı'yı aradı
Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada Filistin bayrağı ve "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara polis cop ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan arbedede yaralanan taraftarlar hastaneye kaldırılırken yaşananlara siyaset ve spor dünyasından tepkiler yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı telefonla aradığını duyurdu. Siyonistleri Batum'a gömen Beşiktaş kafilesi "Türk milleti arkamızda durdu" diyerek 86 milyona teşekkür etti.
Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maçta "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı ve Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi cop ve biber gazıyla müdahale etti. Beşiktaş taraftarına çok sayıda destek mesajları geldi.
Takvim.com.tr gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ GÜRCİSTAN'DAN DÖNÜYOR: TÜRK MİLLETİ ARKAMIZDA DURDU
Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1'lik skorla deviren ve Filistin'e destek vererek onurlu bir duruşu sergileyen Beşiktaş kafilesi Gürcistan'dan dönüyor.
Doğan Alemdar, "Türk milleti arkamızda durdu. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi.
SİYONİST BASINA DERT OLAN KARE: BEŞİKTAŞ CEZA ALSIN
Beşiktaş'ın Gürcistan Batum'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 devirmesinin ardından futbolcular da "İşgale isyan Filistin'e özgürlük" dedi.
Kaptan Orkun Kökçü ve Trossard önderliğinde aralarında Kassoum Ouattara, Olaitan, Salih Özcan ve Cerny gibi isimlerin de yer aldığı Beşiktaşlı futbocular, destan yazan Beşiktaş tribünüyle bütünleşti.
Takım ve taraflarlar Çarşı Bingöl'ün açtığı "İŞGALE İSYAN FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" pankartı önünde tarihe geçecek ikonik bir poz verdi.
Bu görüntü İsrail basınına dert oldu.
Arutz Sheva-Israel National News, UEFA'dan Beşiktaş'ın ceza almasını istedi.
Orkun Kökçü'nün "Filistin'in yanındayız" sözleri ve Filistin bayrağı açan Kassoum Ouattara siyonist basında bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Beşiktaş "Yahudi karşıtı" olarak tanımlandı, futbolcular ve yöneticiler "UEFA kurallarını çiğnemekle" suçlandı.
GÜRCİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar sırasında 3 görevlinin yaralandığını ve 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlık, Beşiktaş'ın, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Beşiktaş ve Hapoel-Beer Sheva takımlarının Batum Stadı'nda karşılaşması için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemlerinin alınması için görevlendirildiği belirtildi.
Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti." ifadesi kullanıldı.
Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiğine ve farklı nesneleri fırlattığına işaret edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar."
Açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarının önlenmesi için polis tarafından "özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemlerin alındığı" vurgulandı.
Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı." ifadesine yer verildi.
Bazı haberlerde, karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığının altı çizildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz."
Gürcistan'da bulunan vatandaşların ülkenin kanunlarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada, polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
ORKUN KÖKÇÜ: "KABUL EDİLİR DEĞİL"
Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 25’inci dakikasında Gürcistan polisinin, siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Orkun Kökçü, “Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buraya gelmişiz, taraftarımız çok güzel destek verdi. Bilmiyorum ne demem lazım. Tek taraflı çalışıyor gibi geliyor bana. Onlara girmek istemiyorum. Kabul edilecek bir şey değil. Ama herkes destek oldu. Herkesi mutlu edebildik. Şu an en önemlisi o. Gereken şeyleri yönetimin yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
"BİZİM TARAFIMIZ BELLİ"
Karşılaşmanın ardından Filistin bayrağı açmalarıyla ilgili gelen soru üzerine Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:
“Bizim tarafımız belli. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Onları destekliyoruz, yanlarındayız. Az da olsa onlar için kazanabildik.”
"HARİKA BİR TARAFTAR GRUBUNA SAHİBİZ"
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, çok zor şartlara rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
İtalyan teknik adam, düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Önemli puanlar kazandığımızı söyleyebilirim ama daha hiçbir şey bitmedi, hala devam ediyoruz. Bazı haberler aldım, taraftarlarımızdan bazıları hastaneye kaldırılmış; onlara geçmiş olsun dilemek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Harika bir taraftar grubuna sahibiz, bizim itici kuvvetimiz. Bugün de kazandıysak onlar sayesinde kazandık. Gerçekten harika bir kimyamız olduğunu söyleyebilirim. Bize daha fazla o saldırganlığı verdiklerini söyleyebilirim. Gerçekten o yüzden çok üzgünüm. Umarım yaralıların hepsi sağlıklarına hızlı bir şekilde kavuşur. Çünkü bunu gerçekten söylemek zorundayım; bugün de taraftar tamamen stadı doldurmuş. Hepsini çok seviyorum ve bu galibiyeti de onlara armağan etmek istiyorum."
BAŞKAN'A TEŞEKKÜR
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer-Sheva mücadelesi ve sonrasında siyah-beyazlılara destek verenlere teşekkür etti.
Adalı, X'ten yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın bugün yalnızca bir futbol maçını kazanmak için sahaya çıkmadığını belirten Adalı, "Değerli Beşiktaşlılar, aziz milletimiz! Tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğu bir gecede Beşiktaş'ımıza yakışan duruşu sergilemek, insanlığa en doğru mesajı vermek için sahaya çıktık. Maç içinde yaşanan birtakım hadiseler ilk başta kalbi bizimle atan herkesi endişelendirse de biz burada devletimizin, milletimizin, saha içinde rakip, saha dışında dost olduğumuz kıymetli kulüplerimizin desteğini gördük. Bu birlik, bu destek, bu kenetlenme sayesinde sahaya daha güçlü döndük." ifadelerini kullandı.
Serdal Adalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Batum'a ayak bastığımız andan itibaren bizleri adım adım takip eden, olayların başlangıcından itibaren gerekli görüşmeleri yaparak büyük emek veren ve Beşiktaş'ımıza bu noktada sahip çıkan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, arayan, ilgi gösteren, burada Beşiktaş'a sahip çıkıp dünyayı ayağa kaldıran değerli bakanlarımıza, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yetkililerine, bugün yanımızda olan bütün kulüplerimize, mücadeleyi saha dışında hep birlikte verdiğimiz kıymetli rakiplerimize, bizden dualarını, desteklerini esirgemeyen aziz milletimize, mental olarak güçlü kalıp Türkiye'nin, hatta dünyanın desteğini zafere dönüştüren oyuncularımıza ve teknik heyetimize yürekten teşekkür ediyorum. Maç sırasında yaralanan taraftarlarımızın hastaneden çıktığı ve bizimle birlikte olduğu bilgisini vermek istiyorum. Şahsım ve camiam adına bu gecenin her anında emeği geçen herkese bir kez daha büyük teşekkürlerimizi iletiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
"TÜRKİYE OLARAK HEP BİRLİKTE KAZANDIK"
Beşiktaş gereken cevabı sahada verdi. Siyah- beyazlıların maç sonu yaptığı açıklama büyük beğeni topladı.
Açıklama şu şekilde:
"Türkiye olarak hep birlikte kazandık!"
"ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDAYIZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara tepki gösterdi.
Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ÖZEL'DEN PAYLAŞIM
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşımızın taraftarlarının Gürcistan kolluk kuvvetlerince gözaltına alınması kabul edilemez. Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek suç değildir, aksine insanlığın gereğidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın böyle bir muameleye maruz kalmasını içimize sindiremeyiz. Yetkili makamları, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması ve bu hukuksuz müdahalenin sorumlularından hesap sorulması için gerekli diplomatik girişimlerde bulunmaya ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırıyorum. Beşiktaş camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayız."
BAKAN GÜRLEK GÜRCİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Gürlek.Batum'daki Beşiktaş maçı olayları sonrası Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşme gerçekleştirdi. Gürlek, "Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerinde bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Gürcistan’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sırasında Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınıyorum. Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren vatandaşlarımızın şiddete uğraması kabul edilemez. Yaşanan olaylara ilişkin Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde, vatandaşlarımızın haklarının korunması, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması, olaylara karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentimizi ifade ettim. Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete uğrayan vatandaşlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi ve Filistin bayrağı açan taraftarların şiddete maruz bırakılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müdahaleyi sert sözlerle kınayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı:
"Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesini ve Filistin bayrağı açan taraftarların şiddete maruz bırakılmasını şiddetle kınıyorum.
Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek ve özgürlük talep etmek suç değildir. Bir bayrağa, bir dayanışma mesajına tahammülsüzlük göstererek şiddete başvurmak kabul edilemez.
Beşiktaş taraftarlarının Filistin halkının yanında yükselttiği ses, insanlığın ortak vicdanının sesidir. Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesi karşısında susmayacağız; baskı ve şiddet karşısında dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.
Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Nehirden denize özgür Filistin!"
BAKAN ÇİFTÇİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ele alındı.
Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.
Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.
BAKAN FİDAN GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşların durumuna ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında, Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik stadyum içerisinde ve dışında gerçekleştirilen kabul edilemez tutum, davranış ve müdahaleleri en güçlü şekilde kınıyoruz.
Sporun evrensel değerlerini, insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve fair play ilkelerini hiçe sayan; ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zaafiyeti içeren hiçbir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yaşanan olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Bu olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına veya benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemelidir.
Başta ciddi güvenlik zaafiyetleri olmak üzere bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya bırakılan Beşiktaş Kulübümüzün ve taraftarlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyor; müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız. Başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERDAL ADALI'YA TELEFON
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e yaptığı açıklamada "Bizim takımımızın yaptığı şey dünyanın her yerinde normal karşılanıp ayakta alkışlanan bir şey. Vahşi ve barbarca bir saldırı yapıldı. Netanyahu'nun içinde bulunduğu bir stadyumda yapılabilir ancak böyle bir saldırı. Sayın cumhurbaşkanımız da Serdal Adalı'yı aradı" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelerde bulundu:
"Bu tabii çok üzücü bir olay ve gerçekten dünyanın hemen her tarafında Filistin'e özgürlük demek, Filistin bayrağı açmak artık sadece Filistin'le ilgili bir mesele olmaktan çıkmış, bütün insanlığın ortak değeri haline gelmiş durumda. Burada Filistin bayrağı ve Filistin'e özgürlük pankartı yüzünden bu kadar vahşi bir saldırının olması gerçekten siyonizmle paralel bir davranış biçimi burada. Beşiktaş taraftarı alt tribüne geçiyor ama buna rağmen bu saldırı gerçekleşiyor barbarca. Bunun karşısında bu derece bir şiddetle müdahale edilmesini en net ifadelerle kınıyoruz.
Bir şey yaptığı yok orada Beşiktaş taraftarının, sadece dünyanın her tarafında kullanılan son derece meşru bir ifadeyi, son derece meşru bir değeri gündeme getiriyor. Bu anormallik değil; kasıtlı, siyonizmle aynı dalga boyunda hareket eden bir zihniyet var orada. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Beşiktaş Başkanı'nı aradı ve buradaki dayanışmasını ifade etmiş oldu. Trabzonspor güzel bir açıklama yaptı, Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yaptı. Sürekli olarak UEFA'nın bu tip maçları kendi ülkemizde, kendi taraftarımız önünde oynanmasını engellemesi de bir çifte standart. Saldırılan kişiler Beşiktaş taraftarı değildir sadece, bu saldırının hepsi milletimizin tamamına yapılmış kabul ediyoruz bunu ve en net ifadelerle kınıyoruz ve reddediyoruz.
Bu siyonizm insanlığın üzerindeki en büyük belalardan, hastalıklardan bir tanesi; yıllar içerisinde de bir sürü kuruma, bir sürü mekanizmaya sirayet etmiş. Yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler'de de çok baskındı ama dünyadaki pek çok kurumda bunlar artık aşıldı. Fakat görülüyor ki UEFA halen bu siyonist yaklaşımla paralel gerici bir tutum içerisinde kararlar alıyor. Tahrik eden İsrail takımı ve burada Beşiktaş taraftarının pankart açmaktan ve Filistin bayrağı açmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Yaralı vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz ve onlara Filistin'e özgürlük dedikleri için, bu asaleti gösterdikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Uzun yıllar içerisinde oluşturulmuş mekanizmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' dediğinde salonda müthiş bir sessizlik olmuştu ama bugün birçok kişi 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Netanyahu şebekesi bir soykırım şebekesidir' dediğinde iki üç kişi kenardan kıyıdan destek vermeye çalışıyordu, bugün bununla ilgili çok net bir ittifak var. İnsanlık ittifakı dediğimiz şey artık Avrupa'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sokaklarında kendisini gösteriyor. Beşiktaş taraftarına gösterilen şiddet de bu siyonist zihniyetin birçok yere nüfuz ettiğini gösteren bir gösterge olarak not edildi, reddediyoruz ve kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığımız ve bütün mekanizmalarımız vatandaşımızın yanında olmak için seferber olmak durumundadır. Vatandaşlarımıza yapılan bu şiddetin hesabının sorulmasının takipçisi olacağız. Bütün imkan ve kabiliyetlerimizle, bütün diplomatik kanallarımızla bu durumu takip edeceğiz. Bu asla kabul edilemez, hiçbir şekilde mazur gösterilemez.
Bu müdahalelerden sonra sükunet anonsları yapılıyor statta da, ondan sonrasıyla ilgili olarak da görüşmeler ve temaslar devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve şu anda bu şiddetten korunması hususu en önemli önceliğimiz. Bugün tüm Türkiye Beşiktaş'tır, tüm Türkiye Beşiktaş taraftarının yanındadır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün mekanizmaları ve siyasi partilerin tamamı bu hassasiyetle hareket ediyor.
Oradaki Gürcü vatandaşların herhangi bir saldırısı öne çıkmıyor, oradaki polisin bir örgütlü saldırısı var. Bütün devlet mekanizmaları muhataplarıyla görüşerek hem vatandaşlarımızın güvenliği açısından hem Beşiktaş'ımızın güvenliği açısından gereken tedbirlerin alınması için en üst düzeyde bu görüşmeleri yapacaktır. Belki oradaki Gürcistan'daki Gürcü vatandaşları da bu şiddete tepki gösterecektir. Gürcistan'la son derece iyi ilişkilere sahibiz, topyekun Gürcistan yönetimini suçlama içerisinde değiliz. Buradaki şiddetin ve bu şiddeti emrini verenlerin karantinaya alınması ve hesap sorulmasıyla ilgili bir hassasiyetimiz var."
FENERBAHÇE: BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIZ
Fenerbahçe de sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı:
"Beşiktaş’ın yanındayız Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş’ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü"
BURSASPOR'DAN DA DESTEK MESAJI GELDİ
Bursaspor'dan destek mesajı:
"Türk takımlarının, işgalci İsrail’in temsilcileriyle oynadıkları karşılaşmalarda kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde mücadele etme hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyor, UEFA’nın bu konudaki çifte standartlı tutumunu kınıyoruz. Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleleri şiddetle kınıyor, yaşanan olayların sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığını vurguluyoruz. Türk futbolunun haklarını ve ülkemizin onurunu korumak, karşı karşıya kaldığımız haksızlıklar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bursaspor Kulübü olarak yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. “Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" Filistine Özgürlük!"
ÖMER ÇELİK'TEN DESTEK MESAJI
Ömer Çelik sosyal medya hesabından Beşiktaş'a destek verdi ve şu ifadelerde bulundu:
"Gürcistan'da oynanan maçta "FİLİSTİN'e ÖZGÜRLÜK" pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."
ERZURUMSPOR FK'DAN DESTEK MESAJI
"Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun. Teşekkürler Beşiktaş!"
İLK DESTEK TRABZONSPOR'DAN
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türk takımlarının İsrail ekipleriyle oynayacağı iç saha karşılaşmalarının kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde oynatılmamasına sert tepki gösterildi.
Trabzonspor Kulübü'nün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
TARAFTARA SERT MÜDAHALE
Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etti ve tribünlerde arbede yaşandı.
Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarlarına cop ve biber gazıyla müdahale etti.
TÜRK FUTBOLUNUN ORTAK DURUŞU
Galatasaray tribünlerinin ardından Beşiktaş taraftarının da İsrail temsilcisiyle oynanacak maç öncesi verdiği bu mesaj, Türk futbol kamuoyunda Filistin davasına verilen kararlı desteğin göstergesi oldu.
GALATASARAY'DAN DESTEK
Yaşanan olaya bir tepki de Galatasaray Spor Kulübü'nden geldi. İşte o ifadeler:
"Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir!
Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
BATUM'DA MAÇ SAATİ ÖNCESİ ANLAMLI MESAJ: "İŞGALE İSYAN, FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Batum'da toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, hazırladıkları Filistin destek pankartını açtı.
Açılan pankartta yer alan "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" ifadeleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İŞGALE İSYAN
İsrail Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray tribünlerinde açılan Filistin'e destek pankartları nedeniyle UEFA'ya şikayette bulunmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise baskılara boyun eğmeyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa karşılaşmasında da Filistin'in yanında durmaya devam etmişti.
Bugün ise gözler Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynanan karşılaşmaya çevrilirken, siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde açtıkları pankartla İsrail'in soykırım politikalarına karşı net bir duruş sergiledi.