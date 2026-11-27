BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERDAL ADALI'YA TELEFON

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e yaptığı açıklamada "Bizim takımımızın yaptığı şey dünyanın her yerinde normal karşılanıp ayakta alkışlanan bir şey. Vahşi ve barbarca bir saldırı yapıldı. Netanyahu'nun içinde bulunduğu bir stadyumda yapılabilir ancak böyle bir saldırı. Sayın cumhurbaşkanımız da Serdal Adalı'yı aradı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelerde bulundu:

"Bu tabii çok üzücü bir olay ve gerçekten dünyanın hemen her tarafında Filistin'e özgürlük demek, Filistin bayrağı açmak artık sadece Filistin'le ilgili bir mesele olmaktan çıkmış, bütün insanlığın ortak değeri haline gelmiş durumda. Burada Filistin bayrağı ve Filistin'e özgürlük pankartı yüzünden bu kadar vahşi bir saldırının olması gerçekten siyonizmle paralel bir davranış biçimi burada. Beşiktaş taraftarı alt tribüne geçiyor ama buna rağmen bu saldırı gerçekleşiyor barbarca. Bunun karşısında bu derece bir şiddetle müdahale edilmesini en net ifadelerle kınıyoruz.

Bir şey yaptığı yok orada Beşiktaş taraftarının, sadece dünyanın her tarafında kullanılan son derece meşru bir ifadeyi, son derece meşru bir değeri gündeme getiriyor. Bu anormallik değil; kasıtlı, siyonizmle aynı dalga boyunda hareket eden bir zihniyet var orada. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Beşiktaş Başkanı'nı aradı ve buradaki dayanışmasını ifade etmiş oldu. Trabzonspor güzel bir açıklama yaptı, Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yaptı. Sürekli olarak UEFA'nın bu tip maçları kendi ülkemizde, kendi taraftarımız önünde oynanmasını engellemesi de bir çifte standart. Saldırılan kişiler Beşiktaş taraftarı değildir sadece, bu saldırının hepsi milletimizin tamamına yapılmış kabul ediyoruz bunu ve en net ifadelerle kınıyoruz ve reddediyoruz.

Bu siyonizm insanlığın üzerindeki en büyük belalardan, hastalıklardan bir tanesi; yıllar içerisinde de bir sürü kuruma, bir sürü mekanizmaya sirayet etmiş. Yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler'de de çok baskındı ama dünyadaki pek çok kurumda bunlar artık aşıldı. Fakat görülüyor ki UEFA halen bu siyonist yaklaşımla paralel gerici bir tutum içerisinde kararlar alıyor. Tahrik eden İsrail takımı ve burada Beşiktaş taraftarının pankart açmaktan ve Filistin bayrağı açmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Yaralı vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz ve onlara Filistin'e özgürlük dedikleri için, bu asaleti gösterdikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Uzun yıllar içerisinde oluşturulmuş mekanizmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' dediğinde salonda müthiş bir sessizlik olmuştu ama bugün birçok kişi 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Netanyahu şebekesi bir soykırım şebekesidir' dediğinde iki üç kişi kenardan kıyıdan destek vermeye çalışıyordu, bugün bununla ilgili çok net bir ittifak var. İnsanlık ittifakı dediğimiz şey artık Avrupa'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sokaklarında kendisini gösteriyor. Beşiktaş taraftarına gösterilen şiddet de bu siyonist zihniyetin birçok yere nüfuz ettiğini gösteren bir gösterge olarak not edildi, reddediyoruz ve kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığımız ve bütün mekanizmalarımız vatandaşımızın yanında olmak için seferber olmak durumundadır. Vatandaşlarımıza yapılan bu şiddetin hesabının sorulmasının takipçisi olacağız. Bütün imkan ve kabiliyetlerimizle, bütün diplomatik kanallarımızla bu durumu takip edeceğiz. Bu asla kabul edilemez, hiçbir şekilde mazur gösterilemez.

Bu müdahalelerden sonra sükunet anonsları yapılıyor statta da, ondan sonrasıyla ilgili olarak da görüşmeler ve temaslar devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve şu anda bu şiddetten korunması hususu en önemli önceliğimiz. Bugün tüm Türkiye Beşiktaş'tır, tüm Türkiye Beşiktaş taraftarının yanındadır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün mekanizmaları ve siyasi partilerin tamamı bu hassasiyetle hareket ediyor.

Oradaki Gürcü vatandaşların herhangi bir saldırısı öne çıkmıyor, oradaki polisin bir örgütlü saldırısı var. Bütün devlet mekanizmaları muhataplarıyla görüşerek hem vatandaşlarımızın güvenliği açısından hem Beşiktaş'ımızın güvenliği açısından gereken tedbirlerin alınması için en üst düzeyde bu görüşmeleri yapacaktır. Belki oradaki Gürcistan'daki Gürcü vatandaşları da bu şiddete tepki gösterecektir. Gürcistan'la son derece iyi ilişkilere sahibiz, topyekun Gürcistan yönetimini suçlama içerisinde değiliz. Buradaki şiddetin ve bu şiddeti emrini verenlerin karantinaya alınması ve hesap sorulmasıyla ilgili bir hassasiyetimiz var."