Beşiktaş'tan Batum'da unutulmaz zafer! Ouattara UEFA yazısını Filistin bayrağıyla kapattı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek 10 puana yükseldi. Siyah-beyazlı futbolcular galibiyeti Filistin'e destek pankartı önünde kutlarken, Ouattara tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Olaitan ve Orkun Kökçü kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı.
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan mücadelede tribünlerde akılalmaz bir müdahale yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında çıkan arbede sırasında güvenlik güçleri taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.
BEŞİKTAŞ'TAN ANLAMLI GALİBİYET
Yaşanan olayların ardından futbolcular ve hakemler soyunma odasına yönelirken karşılaşmaya ara verildi. Mücadele, takımların yeniden sahaya çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti ve Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaşlı futbolcular, Avrupa Ligi'ndeki galibiyetin ardından kale arkasında bulunan Filistin'e destek pankartının önüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.
"İŞGALE İSYAN, FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"
Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptan Orkun Kökçü'nün öncülüğünde bir araya gelen Beşiktaşlı futbolcular, tribünde açılan "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" yazılı pankartın önünde galibiyet sevincini yaşadı.
FİLİSTİN BAYRAĞIYLA UEFA YAZISINI KAPATTI
Beşiktaşlı futbolcu Ouattara, maçın ardından tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarında bulunan UEFA yazısının üzerine asarak desteğini gösterdi.UEFA yazısının önüne Filistin bayrağı konuldu
ÇARŞI'DAN TEPKİ
Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" da sosyal medya hesabından alçak müdahaleye tepki gösterdi. Futbolcular tarafından Filistin bayrağı ile UEFA yazısının üzerinin kapatıldığı kare "İki yüzlü Avrupa, git de yüzünü yıka" notuyla paylaşıldı.