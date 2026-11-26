Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Olaitan ve Orkun Kökçü kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı.

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan mücadelede tribünlerde akılalmaz bir müdahale yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında çıkan arbede sırasında güvenlik güçleri taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.

Beşiktaşlı futbolcu Ouattara, tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı. (Fotoğraflar: AA)