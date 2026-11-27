Kaddafi'den Hafter'e ilmek ilmek Libya politikası! Başkan Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz'de yeni sayfa: 100 yıllık hesap
Türkiye, “Ne işimiz var Libya’da?” diyenlere inat, Batı’nın emperyalist emellerine karşı 15 yıldır adım adım yürüttüğü Libya politikasında tam bir başarı hikâyesi yazıyor. Hafter’in Ankara ziyareti, bu başarıyı kanıtladı. Başkan Erdoğan'ın usta işi diplomasisi dünya basınında yankılandı. Erdoğan-Hafter görüşmesi “Doğu Akdeniz’de yeni sayfa” olarak yorumlandı.
Türkiye'nin yıllardır net şekilde ortaya koyduğu Doğu Akdeniz politikası kapsamında özellikle Libya ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor. Ankara, emperyalist emellere geçit vermedi.
Hükûmetin, muhalefetin "Libya'da ne işimiz var?" söylemlerine rağmen sürdürdüğü politika Türkiye'nin Mavi Vatan'da elini güçlendirdi.
İşte süreçte öne çıkan detaylar:
AVRUPA-İSRAİL EKSENİ
Fransa ve İtalya gibi Batılı ülkeler emperyalist çıkarları kapsamında Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'yi 2011'de iktidardan devirdi. Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından petrol zengini ve Akdeniz açısından jeopolitik önemdeki Libya büyük bir kaosa sürüklendi ve bölünmenin eşiğine getirildi.
Batı'nın amacı belliydi: Bölgede İsrail ve Yunanistan'ın çıkarlarını gözeterek kendi hegemonyalarını sürdürmek. Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter, Nisan 2019'da komutanı olduğu "Libya Ulusal Ordusu"na başkent Trablus'u ele geçirme emri verdi. Türkiye, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmetini destekledi.
Ankara'nın İHA-SİHA desteği ile Trablus düşmedi.
BÖLÜNME ENGELLENDİ
2020'den itibaren Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile Libya Ulusal Ordusu arasında güç mücadelesi başladı ve ülke kâğıt üzerinde ikiye bölündü. Batıda Trablus, doğuda Bingazi yönetimi vardı.
Türkiye bu süreçte boş durmadı ve Ankara ile Libya'nın batısındaki yönetim arasında 2019'da imzalanan ve Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İsrail ve Avrupa Birliği tarafından reddedilen deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmaya varıldı.
2025'te Türkiye'nin, Hafter'in kalp rahatsızlığı geçirdiği istihbaratının ardından harekete geçtiği ileri sürüldü. Ankara'nın yardım eli sonrası Hafter sağlığına kavuştu ve ilişkilerde düzelme başladı.
Türkiye vakit kaybetmeden Trablus ile Bingazi yönetimlerini aynı masada bir araya getirmeye başladı. Türk yetkililer, Libya'daki temaslarını artırdı ve Libya'nın bölünmesi engellendi.
BÖLGENİN SEYRİ DEĞİŞTİ
20 Ekim 2026 tarihinde Hafter yönetimi, Türkiye ile Trablus hükûmetinin 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na Mecliste onay verdi. Bu onay İsrail-Yunanistan ve Avrupa ülkelerinde şok etkisi yaptı. Nitekim önceki gün Hafter ve beraberindeki heyetin Ankara'ya ziyareti, "Türkiye, Libya'da dengenin merkezinde" şeklinde yorumlandı.
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