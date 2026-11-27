Batı'nın amacı belliydi: Bölgede İsrail ve Yunanistan'ın çıkarlarını gözeterek kendi hegemonyalarını sürdürmek. Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter, Nisan 2019'da komutanı olduğu "Libya Ulusal Ordusu"na başkent Trablus'u ele geçirme emri verdi. Türkiye, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmetini destekledi.

Fransa ve İtalya gibi Batılı ülkeler emperyalist çıkarları kapsamında Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'yi 2011'de iktidardan devirdi. Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından petrol zengini ve Akdeniz açısından jeopolitik önemdeki Libya büyük bir kaosa sürüklendi ve bölünmenin eşiğine getirildi.

Hükûmetin, muhalefetin "Libya'da ne işimiz var?" söylemlerine rağmen sürdürdüğü politika Türkiye'nin Mavi Vatan'da elini güçlendirdi.

Türkiye'nin yıllardır net şekilde ortaya koyduğu Doğu Akdeniz politikası kapsamında özellikle Libya ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor. Ankara, emperyalist emellere geçit vermedi.

Ankara'nın Libya hamlesi, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki elini güçlendirdi. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

BÖLÜNME ENGELLENDİ

2020'den itibaren Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile Libya Ulusal Ordusu arasında güç mücadelesi başladı ve ülke kâğıt üzerinde ikiye bölündü. Batıda Trablus, doğuda Bingazi yönetimi vardı.

Türkiye bu süreçte boş durmadı ve Ankara ile Libya'nın batısındaki yönetim arasında 2019'da imzalanan ve Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İsrail ve Avrupa Birliği tarafından reddedilen deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmaya varıldı.

2025'te Türkiye'nin, Hafter'in kalp rahatsızlığı geçirdiği istihbaratının ardından harekete geçtiği ileri sürüldü. Ankara'nın yardım eli sonrası Hafter sağlığına kavuştu ve ilişkilerde düzelme başladı.

Türkiye vakit kaybetmeden Trablus ile Bingazi yönetimlerini aynı masada bir araya getirmeye başladı. Türk yetkililer, Libya'daki temaslarını artırdı ve Libya'nın bölünmesi engellendi.