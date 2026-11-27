İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu'na ait şirketler ve Halk TV'nin finansmanına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın üçüncü dalgasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halk TV spikeri Ece Üner ile eşi Özgürdeniz Bayramoğlu da bulunuyor. Başsavcılığın soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, mali işlemler, usulsüz ihale iddiaları ve medya kuruluşunun finansmanına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaşıldı.

AYLIK 1 MİLYON 650 BİN TL KAYIT DIŞI ÖDEME İDDİASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Cafer Mahiroğlu'na ait BUSTECH şirketi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet karşılığında usulsüz ihaleler alındığı öne sürüldü. Söz konusu ihalelerden elde edilen gelirlerin Halk TV'nin finansmanında kullanıldığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında, gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları için yüzde 12 ila 14 komisyon karşılığında naylon faturalar düzenlendiği belirtildi. Bu faturalar karşılığında hazırlanan çeklerin Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği bildirildi.