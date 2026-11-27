Halk TV soruşturmasında 3. dalga! Ece Üner ve eşi gözaltında: Dosyada 1 milyon 650 bin TL'lik ödeme iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'yi fonlama iddiasıyla yürütülen soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9 kişi gözaltına alındı. Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un ise yurt dışında olduğu bildirildi. Soruşturma dosyasında aylık 1 milyon 650 bin TL kayıt dışı ödeme, naylon fatura ve rüşvet iddiaları yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu'na ait şirketler ve Halk TV'nin finansmanına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın üçüncü dalgasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Halk TV spikeri Ece Üner ile eşi Özgürdeniz Bayramoğlu da bulunuyor. Başsavcılığın soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, mali işlemler, usulsüz ihale iddiaları ve medya kuruluşunun finansmanına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaşıldı.
AYLIK 1 MİLYON 650 BİN TL KAYIT DIŞI ÖDEME İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Cafer Mahiroğlu'na ait BUSTECH şirketi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet karşılığında usulsüz ihaleler alındığı öne sürüldü. Söz konusu ihalelerden elde edilen gelirlerin Halk TV'nin finansmanında kullanıldığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında, gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları için yüzde 12 ila 14 komisyon karşılığında naylon faturalar düzenlendiği belirtildi. Bu faturalar karşılığında hazırlanan çeklerin Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği bildirildi.
ECE ÜNER VE EŞİNE YÖNELİK İDDİALAR
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na yönelik iddialar oldu.
Dosyada, çifte aylık 1 milyon 650 bin TL kayıt dışı ödeme yapıldığı ve talimat doğrultusunda gerçeğe aykırı haberler hazırlatıldığı öne sürüldü. İddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, belediye görevlilerine verildiği iddia edilen rüşvetlere ilişkin fotoğrafların, HTS kayıtlarının ve etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin de dosyada bulunduğu aktarıldı.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin isimleri şöyle:
HALK TV HABER KOORDİNATÖRÜ YURT DIŞINDA
Hakkında gözaltı kararı bulunan Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında olduğu bildirildi. Recep Ersü'nün başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu, Emre Kaya'nın ise firari olduğu kaydedildi.
ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 8 TUTUKLAMA
Halk TV'yi fonlama iddiasına yönelik soruşturmanın önceki operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 8'i tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütü kurma ve örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları yönünden incelemelerin sürdüğü bildirildi.
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