Fenerbahçe Bayern'in yıldızı için ısrarcı! Bonservisi netleşti
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine eski futbolcusu Kim Min-jae yeniden girdi. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoper için satın alma zorunluluğu içeren kiralama formülünü değerlendirdiği, Bayern Münih'in ise 20 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğu yönünde transfer haberleri gündeme geldi.
Fenerbahçe'de ocak ayındaki transfer dönemine yönelik çalışmalar sürüyor. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki isimlerden biri, Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Kim Min-jae oldu.
Nathan Ake'nin yaşadığı sakatlıkların ardından stoper arayışıyla gündeme gelen Fenerbahçe'nin, Güney Koreli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için farklı transfer formülleri üzerinde durduğu konuşuluyor.
20 MİLYON EURO İDDİASI
20 Kasım tarihli transfer haberlerine göre Bayern Münih'in Kim Min-jae için bonservis beklentisi 20 milyon euro. Alman ekibinin daha önce 25-30 milyon euro seviyesinde bir bedel istediğine ilişkin haberler de gündeme gelmişti.
SATIN ALMA ZORUNLULUĞUYLA KİRALAMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe'nin transfer maliyetini zamana yaymak amacıyla Güney Koreli futbolcuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiralama seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor.
Bayern Münih'in bu formüle sıcak bakmaması durumunda sarı-lacivertlilerin bonservis bedelini düşürmeye yönelik pazarlık yapması da transfer senaryoları arasında bulunuyor.
BAYERN MÜNİH'TE FORMA REKABETİ
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'te Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile forma rekabeti yaşayan Kim Min-jae'nin Alman kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki Güney Koreli savunmacının adı daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.
FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI
2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla geçirdiği bir sezonun ardından İtalya'nın Napoli takımına transfer olmuştu.
Fenerbahçe, 27 Temmuz 2022'de Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Güney Koreli futbolcunun transferinden 18 milyon 50 bin euro bonservis geliri elde ettiğini duyurmuştu.
Kim Min-jae, Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşamasının ardından 2023 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
ALMANYA'DAN FARKLI TRANSFER SENARYOSU
Alman basınında 23 Kasım'da gündeme gelen haberlerde ise Kim Min-jae'nin şu aşamada Bayern Münih'ten ayrılmak istemediği ve mevcut sözleşmesini sürdürmeye sıcak baktığı bilgisi yer aldı.