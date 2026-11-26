BAYERN MÜNİH'TE FORMA REKABETİ Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'te Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile forma rekabeti yaşayan Kim Min-jae'nin Alman kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 30 yaşındaki Güney Koreli savunmacının adı daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.

FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla geçirdiği bir sezonun ardından İtalya'nın Napoli takımına transfer olmuştu. Fenerbahçe, 27 Temmuz 2022'de Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Güney Koreli futbolcunun transferinden 18 milyon 50 bin euro bonservis geliri elde ettiğini duyurmuştu. Kim Min-jae, Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşamasının ardından 2023 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu.