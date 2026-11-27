Tabii ki Italiano da çıkardığı 11 ile bunu belli etmişti. Ama baktı olmayacak 60'da aslarını alıp maçı zor da olsa kopardı. Bence 60'a kadarki oyunun ana problemi Hapoel'e karşı aşırı motivasyonun ters tepmesi idi. Bunun izahı bu. Evet neyse yaşanan kötü anlardan sonra hem oyunu hem de gönülleri kazandık en önemlisi de bu. Tebrikler Beşiktaş…

ZEKİ UZUNDURUKAN - SİZ ZALİMİN ZURNASI; BİZ MAZLUMUN SESİYİZ! Ey UEFA, bu utanç senin eserin! Katil, işgalci ve soykırımcı İsrail'e bu kadar prim tanırsan, düzenlediğin organizasyonlara davet edersen bunlar da yaşanır. İsrail'in Avrupa kupalarında ne işi var! İnsanlık suçu işleyen bir ülkenin takımına neden kucak açtın UEFA! Rusya takımlarını, Ukrayna savaşı nedeniyle anında bütün organizasyonlardan atan UEFA, konu İsrail takımları olunca süt dökmüş kediye dönüyor. Bu çifte standardın nedir ey UEFA! Adaletin bu mu UEFA! Tamam, sen istiyorsan, sen bebeklerin katledilmesine, bebeklere bomba atılmasına, kurşun sıkılmasına göz yumuyorsan o senin utanç vesikan olsun!

Ama İsrail zulmüne başkaldıran, mazlum Filistinliler'in her zaman yanında yer alan, mazlumun sesi olan Türkiye'yi, Türk futbolunu, Beşiktaş'ı neden bir İsrail takımı ile karşılaştırıyorsun! Bunların olacağını tahmin edecek bir akıllı insan yok muydu UEFA'da! Yoksa siz Beşiktaş'ı, Türk futbolunu tuzağa mı düşürmek istediniz! Yani siz UEFA, mazlumun seni olmak yerine zalimin zurnası olmayı mı tercih ettiniz!

Beşiktaş neden evinde değil! Beşiktaş neden Batum'da! Beşiktaş, neden Batum'a 8 saatlik kabus bir yolculukla gitti! Biliyor musun UEFA, Beşiktaş'ı Batum'a maça götüren uçağa yıldırım düştü, az kalsın Beşiktaş'ın uçağı düşüyordu! Senin inadın yüzünden UEFA! Ama umrunda mı senin Beşiktaş! Değil mi! Yazıklar olsun sizin adaletinize!