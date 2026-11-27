Mütekabiliyet esası! Ve Başkan Erdoğan imzaladı... 18 yıl sonra Karadağlılara vize zorunluluğu
Türkiye ile Karadağ arasındaki vizesiz seyahat dönemi sona erdi. Ankara, Türklere vize uygulayan Karadağ'a mütekabiliyet esası çerçevesinde yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı kaldırıldı. İki ülke arasında 2008 yılında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması askıya alındı.
Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe koymasının ardından Ankara mütekabiliyet esası çerçevesinde yanıt verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 12026 sayılı karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI
Kararla birlikte iki ülke arasında 2008 yılında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları bakımından uygulanması durduruldu.
Türkiye ile Karadağ arasında 18 Ocak 2008'de imzalanan ve 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan anlaşma kapsamında Karadağ vatandaşları Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyordu.
Yeni kararla birlikte umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde vize alması gerekecek.
Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bugün (27 Kasım 2026) yürürlüğe girdi.
KARADAĞ VİZE ŞARTI GETİRMİŞTİ
Karadağ yönetimi, Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum sağlama çalışmaları kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmişti.
1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamayla Türk vatandaşlarının yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları da Karadağ'a girişte vize almak zorunda kaldı.