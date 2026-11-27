Şiddetli fırtına ABD’yi karanlığa gömdü! 900 binden fazla abone elektriksiz kaldı: OHAL ilan edildi
ABD’de milyonlarca kişinin tatil için yollara düştüğü Şükran Günü’nü şiddetli fırtına vurdu. Sağanak yağış ve saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle ülke genelinde 900 binden fazla abone elektriksiz kalırken yüzlerce uçuş iptal edildi ve bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edildi. Kıyı kentlerinin sular altında kaldığı felakette 1,9 milyon kişiye acil su tasarrufu çağrısı yapılırken halk felaketi 2012'de büyük yıkıma yol açan Sandy Kasırgası'na benzetti.
ABD'de milyonlarca kişinin tatil için yollara düştüğü Şükran Günü'nde şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Ülkenin Doğu Kıyısı ve Orta Batı eyaletlerini esir alan sağanak yağış, saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle 900 binden fazla abone elektriksiz kalırken yüzlerce uçuş iptal edildi ve New York'taki geleneksel kutlama ertelendi.
900 BİN HANE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ, OHAL İLAN EDİLDİ
Fırtınanın vurduğu eyaletlerde altyapı büyük zarar gördü. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre, Orta Batı ve Kuzeydoğu genelinde 900 binden fazla hane ve iş yeri karanlığa gömüldü. En ağır darbeyi 200 bini aşkın kesintiyle Pensilvanya alırken Virginia ve Missouri'de de 100 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle New Jersey'nin tamamında ve New York'un birçok bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.
HAVALİMANLARINDA KAOS: YÜZLERCE SEFER İPTAL
Tatil trafiğinin en yoğun olduğu günde hava ve kara ulaşımı da aksadı. FlightAware verilerine göre ülke genelinde 420'den fazla uçuş iptal edilirken 2 binin üzerinde seferde uzun süreli gecikmeler yaşandı. Kıyı eyaletlerinde yüksek gelgit nedeniyle deniz suyu yolları bastı, köprüler ve ana otoyollar ulaşıma kapatılırken sular altında kalan araçlarda mahsur kalan sürücüler kurtarma ekiplerince tahliye edildi.
NEW YORK SULAR ALTINDA
Şiddetli yağış ve fırtına New York'ta da günlük yaşamı felç etti. LaGuardia Havalimanı'nda rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye ulaşırken gökdelenler arasındaki dev balonların tehlike oluşturabileceği uyarısı üzerine geleneksel Macy's Şükran Günü Geçidi cumartesi gününe ertelendi. Kentte sel sularına kapılan araçlardan kurtarılanlar olurken Belediye Başkanı Zohran Mamdani "Hiçbir varış noktası can güvenliğinizden önemli değil." diyerek dışarı çıkmama çağrısı yaptı.
Macy's Şükran Günü Geçidi'nin simgesi olan apartman boyundaki dev çizgi film ve karakter balonları, gökdelenler arasındaki sert rüzgarda kontrolden çıkma riski taşıyor. Helyum dolu bu devasa balonların binalara çarpmasını ve ipleri tutan görevlileri sürüklemesini önlemek amacıyla güvenlik kuralları gereği geçit ertelendi.
SANDY KASIRGASI GİBİ!
Fırtınanın etkileri su şebekelerini de vurdu. Washington çevresindeki Maryland eyaletinde elektrik kesintilerinin su arıtma tesislerini tehdit etmesi üzerine yaklaşık 1,9 milyon aboneye acil su tasarrufu yapmaları uyarısında bulunuldu. Kıyı kasabalarında ev ve iş yerleri su altında kalırken bölge sakinleri yaşanan taşkınları 2012'deki yıkıcı Sandy Kasırgası'na benzetti.