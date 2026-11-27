ABD 'de milyonlarca kişinin tatil için yollara düştüğü Şükran Günü'nde şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Ülkenin Doğu Kıyısı ve Orta Batı eyaletlerini esir alan sağanak yağış, saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle 900 binden fazla abone elektriksiz kalırken yüzlerce uçuş iptal edildi ve New York 'taki geleneksel kutlama ertelendi.

ABD'de şiddetli fırtına. Fotoğraf: AA

900 BİN HANE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ, OHAL İLAN EDİLDİ

Fırtınanın vurduğu eyaletlerde altyapı büyük zarar gördü. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre, Orta Batı ve Kuzeydoğu genelinde 900 binden fazla hane ve iş yeri karanlığa gömüldü. En ağır darbeyi 200 bini aşkın kesintiyle Pensilvanya alırken Virginia ve Missouri'de de 100 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle New Jersey'nin tamamında ve New York'un birçok bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

HAVALİMANLARINDA KAOS: YÜZLERCE SEFER İPTAL

Tatil trafiğinin en yoğun olduğu günde hava ve kara ulaşımı da aksadı. FlightAware verilerine göre ülke genelinde 420'den fazla uçuş iptal edilirken 2 binin üzerinde seferde uzun süreli gecikmeler yaşandı. Kıyı eyaletlerinde yüksek gelgit nedeniyle deniz suyu yolları bastı, köprüler ve ana otoyollar ulaşıma kapatılırken sular altında kalan araçlarda mahsur kalan sürücüler kurtarma ekiplerince tahliye edildi.