Emekliye zam masası! TAKVİM yeni sistemin şifrelerini açıklıyor: Kilit halka prim... Taban aylıklar için son rakam
Külliye'de "emekliye zam" masası kuruluyor... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına yapılacak olan hakkaniyetli düzenlemenin çerçevesi belli oluyor. Enflasyon artışı, refah payı ve seyyanen zam formülleri gündeme geldi. Kritik detay ise prim ve gün sayısı. AK Partili kurmaylar 3600 gün prim ödeyenle 7 bin gün prim ödeyenin aynı taban aylığı aldığı adaletsiz düzenin değişeceğini söyledi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise "Çok primi olan ve yüksek kazançta primi ödenenlerin avantajlı olacağı, aradaki maaş farkının ortaya çıkacağı bir sistem gelecek" dedi. Taban aylıklar için masadaki rakamı açıkladı.
Emekli maaşlarına yılbaşından önce yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyet temelli artış yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz" diyerek yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.
Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışmalarda ise sona gelindi.
Enflasyon artışı, refah payı ve seyyanen zam formülleri gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilecek toplantıda düzenlemenin çerçevesi netleştirilecek.
Toplantıya, ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Parti'nin parti ve grup yöneticilerinin katılması bekleniyor.
SEYYANEN Mİ ORANSAL MI? 30 BİN LİRA FORMÜLÜ
"Emekliye zam" toplantısında zam alternatifleri ve etki analizleri masaya yatırılacak. Emekli aylıklarındaki artışın seyyanen mi yoksa oransal mı yapılacağına, hazırlanan maliyet analizleri ışığında karar verilecek. Hangi formül üzerinde uzlaşılırsa uzlaşılsın, en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor.
AK Parti kurmayları, bütçedeki yaklaşık 700-800 milyar liralık kaynağın emekliler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını hedeflediklerini ifade ediyor.
3600 GÜN ÖDEYENLE 7 BİN GÜN ÖDEYEN AYNI AYLIĞI ALMAYACAK
AK Partili kurmaylar, mevcut sistemdeki prim adaletsizliğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"En düşük emekli aylıklarında yapılan önceki düzenlemeler nedeniyle 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle asgari ücretten 7-8 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alıyor. Bu durum sistem açısından büyük bir sorun teşkil ediyor; çünkü çalışmaya devam edip daha fazla prim ödemenin bir anlamı kalmıyor."
Yeni düzenlemenin bu adaletsizliği de giderecek şekilde kurgulanması planlanıyor. Toplantıdan çıkacak sonuçlar Başkan Erdoğan'a sunulacak ve nihai karar Başkan Erdoğan tarafından verilecek. Ardından hazırlanacak yasa teklifi TBMM Başkanlığına iletilecek.
ÇOK PRİMİ OLANA YÜKSEK KAZANÇ
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuya ilişkin A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Ben bugün yasanın çerçevesinin çizileceğini düşünüyorum" diyen Erdem, "Ek zamla beraber emeklilere taban maaşın 30-33 bin lira olması masada" şeklinde konuştu.
Yeni sistemin adaletli bir temeli oturtulacağını belirten Faruk Erdem "3600 gün çalışan da taban aylık alıyor 9000 bin günle emekli olmuş Bağ-Kur'lu da aynı maaşı alıyor. Burada önce taban maaşın belirli bir seviyeye getirilmesi sonra da herkesin prim gün sayısına göre ilave bir artış alması gündemde. Çok primi olan ve yüksek kazançta primi ödenenlerin avantajlı olacağı, aradaki maaş farkının ortaya çıkacağı bir sistem gelecek" dedi.
Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alabilecek?
Gözler, 20 Aralık'tan sonrasına çevrildi... TBMM Genel Kurulunda 7 Aralık'ta başlayacak 2027 yılı bütçe görüşmeleri 20 Aralık'ta tamamlanacak. Emekli düzenlemesini içeren yasa teklifi bu tarihin hemen ardından Genel Kurul gündemine alınarak yılbaşından önce yasalaştırılacak.
Böylece emekliler, hem enflasyon farkını hem de yapılacak ek iyileştirmeyi ocak ayı maaşlarında alabilecek.