Emekli maaşlarına yılbaşından önce yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyet temelli artış yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz" diyerek yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.

Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışmalarda ise sona gelindi. Enflasyon artışı, refah payı ve seyyanen zam formülleri gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilecek toplantıda düzenlemenin çerçevesi netleştirilecek.







SEYYANEN Mİ ORANSAL MI? 30 BİN LİRA FORMÜLÜ



"Emekliye zam" toplantısında zam alternatifleri ve etki analizleri masaya yatırılacak. Emekli aylıklarındaki artışın seyyanen mi yoksa oransal mı yapılacağına, hazırlanan maliyet analizleri ışığında karar verilecek. Hangi formül üzerinde uzlaşılırsa uzlaşılsın, en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor.

AK Parti kurmayları, bütçedeki yaklaşık 700-800 milyar liralık kaynağın emekliler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını hedeflediklerini ifade ediyor.