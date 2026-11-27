Çocukları ve gençleri hedef alan akımlar, ahlak sınırlarını zorlayan müstehcen canlı yayınlar ve denetimsiz yapısıyla kamuoyunda büyük infial yaratan TikTok, suç örgütlerinin de yeni meskeni haline geldi. Daha önce de yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik gibi pek çok skandalla gündeme gelen mecrada, bu defa organize bir insan ticareti ağı deşifre edildi.