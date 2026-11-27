Ahlak erozyonu yetmedi şimdi de insan ticareti! Skandalların merkezi TikTok’ta yeni rezalet: Pasaportlarına el koyup zorla çalıştırdılar
Milli ve manevi değerleri hiçe sayan içerikleriyle sık sık tepki çeken ve toplumsal yozlaşmanın merkezi haline gelen sosyal medya uygulaması TikTok, bu kez de akılalmaz bir insan ticareti skandalına sahne oldu. Platform üzerinden açtıkları canlı yayınlarla Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınları iş vaadiyle tuzaklarına düşüren şebekenin, mağdurların pasaportlarına ve kazançlarına el koyduğu ortaya çıktı.
Çocukları ve gençleri hedef alan akımlar, ahlak sınırlarını zorlayan müstehcen canlı yayınlar ve denetimsiz yapısıyla kamuoyunda büyük infial yaratan TikTok, suç örgütlerinin de yeni meskeni haline geldi. Daha önce de yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik gibi pek çok skandalla gündeme gelen mecrada, bu defa organize bir insan ticareti ağı deşifre edildi.
CANLI YAYIN TUZAĞI: PARAVAN ŞİRKET KURDULAR
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; İstanbul'da paravan bir danışmanlık şirketi kuran suç şebekesi, TikTok üzerinden açtıkları canlı yayınları adeta bir suç ağına çevirdi. Yayınlar aracılığıyla iş vaadiyle ağlarına düşürdükleri Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınları Türkiye'ye getiren şüpheliler, mağdurların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdı.
"KOMİSYON" BAHANESİYLE EMEKLERİNİ GASP ETTİLER
Denetimsizliğin kol gezdiği platformu kullanarak yabancı kurbanları hedef alan şebeke üyelerinin, kadınların kazandıkları paralara da "komisyon ücreti" bahanesiyle el koydukları tespit edildi.
AVUKAT DA ŞÜPHELİLER ARASINDA: 168 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Skandalın yargıya taşınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında şebekenin yasa dışı faaliyetlerine hukuki kılıf sağladığı öne sürülen bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede ayrıca, firari şüpheli Mehmet Melih İpekçi hakkında yakalama kararı çıkarılması ve suçun paravanı olarak kullanılan şirketin faaliyetlerinin durdurulması istendi.