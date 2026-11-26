Akın Akınözü'den yürek burkan sözler! Kanserden kaybettiği annesinin en büyük mirası
Annesi Özlem Akınözü'nü kanser nedeniyle kaybeden Akın Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun annesinden kendisine kalan en büyük mirası anlatırken kullandığı sözler yüreklere dokundu.
Başarılı oyuncu Akın Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen, Gizem Yıldız'ın kaleme aldığı "Neden Olmasın?" adlı kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.
Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü 20 Temmuz 2024'te kanser nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, etkinlikte yaşadığı zorlu süreçten bahsetti.
ANNESİNİ ANLATIRKEN DUYGULANDI
Annesinden söz ettiği sırada duygularına hâkim olmakta zorlanan Akın Akınözü, yaptığı konuşmayla etkinliğe katılanlara da duygusal anlar yaşattı.
"YAŞAMA CESARETİNİ SİZE ANLATABİLİRİM"
Ünlü oyuncu, annesinin hastalık sürecinde kendisine öğrettiği yaşama cesaretine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu umudu vermek için en doğru kişi değilim. Çünkü annemi kaybettim. Onun için de bir kanserle mücadele edip, kanseri yenip ve hayata devam etmenin hikâyesini anlatacak kişi ben değilim ama kanserin elimizden alamadığı yaşama cesaretini size anlatabilirim."
"BU ONUN EN BÜYÜK MİRASI"
Annesinin kendisine bıraktığı en büyük mirasın yaşama cesareti olduğunu vurgulayan Akınözü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, annemin bana öğrettiği bir şey. Bu, onun en büyük mirası. Ben burada kansere rağmen yaşamaya cesaret etmenin hikâyesini anlatmak için buradayım."
ANNESİNE VEDASI YÜREKLERİ BURKMUŞTU
Uzun süredir kanserle mücadele eden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Özlem Akınözü'nün vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden olmuştu.
Annesinin kaybıyla büyük bir acı yaşayan Akın Akınözü, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri burkmuştu.
"ÇOCUKLUĞUMU KAYBETTİM"
Annesine duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim... Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak... Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun."
ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?
Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964'te Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da tanındı.
TRT bünyesinde İpek Yolu başta olmak üzere birçok belgeselde seslendirme yapan Akınözü, 2003 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığının eğitim CD'lerinin seslendirme çalışmalarını da üstlendi.
Sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Özlem Akınözü; Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamid ve Deliha 2 gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.