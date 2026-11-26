"BU ONUN EN BÜYÜK MİRASI"

Annesinin kendisine bıraktığı en büyük mirasın yaşama cesareti olduğunu vurgulayan Akınözü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, annemin bana öğrettiği bir şey. Bu, onun en büyük mirası. Ben burada kansere rağmen yaşamaya cesaret etmenin hikâyesini anlatmak için buradayım."