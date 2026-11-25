İzmir, İstanbul ve Elazığ'ı kapsayan güzergâhlarda yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi, 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 45 farklı noktadan elde edilen görüntüler incelemeye alındı.

KİRALIK KATİLE SİLAH VE EVİN ANAHTARINI VERMİŞ

SABAH'ın ulaştığı soruşturma bilgilerine göre Pınar Kayabaşı'nın, babasının öldürülmesi için kiralık katil Ö.Ö. ile anlaştığı öne sürüldü.

Şüpheli Ö.Ö.'nün Elazığ'dan İzmir'e getirildiği, Pınar Kayabaşı ile Çeşme'de buluştuğu belirlendi.

Pınar Kayabaşı'nın cinayette kullanılması amacıyla Ö.Ö.'ye silah verdiği, malikaneye rahatça girebilmesi için de evin anahtarını teslim ettiği tespit edildi.

KİRALIK KATİLLE MALİKANEDE KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturmada Pınar Kayabaşı ile Ö.Ö.'nün cinayet öncesinde Urla'daki malikaneye birlikte gittikleri ve evde keşif yaptıkları belirlendi. İkilinin görüşmesi güvenlik kamerası kayıtlarıyla da araştırıldı.

Ayrıca Ö.Ö.'nün, Pınar Kayabaşı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi videoya aldığı ve bu kaydın soruşturma dosyasına delil olarak girdiği öğrenildi.