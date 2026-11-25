Bekir Kayabaşı cinayetinin belgesi telefonda çıktı: Azmettirici kızın katille video görüşmesi dosyaya girdi!
İzmir'in Urla ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Bekir Kayabaşı'nın lüks malikanesinde öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayet planının ayrıntıları ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre, babasını miras için öldürtmekle suçlanan Pınar Kayabaşı'nın kiralık katil Ö.Ö. ile Çeşme'de buluştuğu, kendisine silah ve evin anahtarını verdiği, ardından birlikte keşif yaptığı belirlendi. Suçlamaları reddeden Pınar Kayabaşı'nın kiralık katille görüşmesinin videoya alındığı öğrenildi. Cinayetin ardından İran'a kaçtığı belirlenen Ö.Ö. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
İzmir'de "Beyaz Saray" olarak bilinen lüks malikanesinde bıçaklanıp tabancayla vurularak öldürülen 3 çocuk babası, 72 yaşındaki tekstilci Bekir Kayabaşı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, iş insanının kızı Pınar Kayabaşı'nın miras amacıyla sevgilisi Süleyman Altun ile birlikte cinayeti planladığı ve kiralık katil tuttuğu iddia edildi. Ulaşılan bilgilere göre Pınar Kayabaşı'nın kiralık katille cinayetten önce buluştuğu, silah ve anahtar teslim ettiği, babasının yaşadığı malikanede keşif yaptığı tespit edildi.
Pınar Kayabaşı ile sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken, İran'a kaçtığı belirlenen kiralık katilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
LÜKS MALİKANESİNDE BIÇAKLANIP SİLAHLA VURULDU
Olay, 10 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında İzmir'in Urla ilçesinde meydana geldi.
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren, 3 çocuk babası Bekir Kayabaşı, hastanede tedavi gören eşini ziyaret ettikten sonra yalnız döndüğü ve "Beyaz Saray" olarak bilinen lüks malikanesinde saldırıya uğradı.
72 yaşındaki iş insanının iki bıçak darbesi ve tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.
Cinayeti gerçekleştiren şüphelinin, Kayabaşı'nın cüzdanındaki paraya, kredi kartlarına ve araç anahtarına dokunmadan olay yerinden ayrılması üzerine soruşturma derinleştirildi.
POLİS 600 SAATLİK KAMERA KAYDINI İNCELEDİ
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma yürüttü.
İzmir, İstanbul ve Elazığ'ı kapsayan güzergâhlarda yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi, 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 45 farklı noktadan elde edilen görüntüler incelemeye alındı.
Polis ekipleri, toplam 600 saatlik kamera kaydını ayrıntılı şekilde analiz ederek şüphelilerin hareketlerini araştırdı.
KİRALIK KATİLE SİLAH VE EVİN ANAHTARINI VERMİŞ
SABAH'ın ulaştığı soruşturma bilgilerine göre Pınar Kayabaşı'nın, babasının öldürülmesi için kiralık katil Ö.Ö. ile anlaştığı öne sürüldü.
Şüpheli Ö.Ö.'nün Elazığ'dan İzmir'e getirildiği, Pınar Kayabaşı ile Çeşme'de buluştuğu belirlendi.
Pınar Kayabaşı'nın cinayette kullanılması amacıyla Ö.Ö.'ye silah verdiği, malikaneye rahatça girebilmesi için de evin anahtarını teslim ettiği tespit edildi.
KİRALIK KATİLLE MALİKANEDE KEŞİF YAPMIŞ
Soruşturmada Pınar Kayabaşı ile Ö.Ö.'nün cinayet öncesinde Urla'daki malikaneye birlikte gittikleri ve evde keşif yaptıkları belirlendi. İkilinin görüşmesi güvenlik kamerası kayıtlarıyla da araştırıldı.
Ayrıca Ö.Ö.'nün, Pınar Kayabaşı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi videoya aldığı ve bu kaydın soruşturma dosyasına delil olarak girdiği öğrenildi.
PINAR KAYABAŞI SUÇLAMALARI REDDETTİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan Pınar Kayabaşı, hakkındaki cinayet suçlamalarını kabul etmedi.
Kayabaşı, ifadesinde şu sözleri kullandı: "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yıllardır babamın yanındayım." Ancak soruşturmada kiralık katil olduğu belirtilen Ö.Ö.'nün çektiği video ile şüphelilerin görüşmelerine ilişkin kayıtların incelendiği belirtildi.
BABASININ ŞİRKETİNİN BAŞINA 3 AY ÖNCE GEÇMİŞ
Pınar Kayabaşı'nın, babasına ait ve 40-50 işçinin çalıştığı tekstil firmasının yönetimini cinayetten yaklaşık 3 ay önce devraldığı öğrenildi.
İşlerinin yolunda gitmediği ve maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Kayabaşı'nın bu nedenle miras amacıyla cinayeti planlamış olabileceği üzerinde duruluyor. Pınar Kayabaşı'nın olaydan birkaç ay önce kızıyla birlikte sevgilisi Süleyman Altun'un evinde kaldığı da öğrenildi.
TELEFONUNU KIRIP DENİZE ATTI, İRAN'A KAÇTI
Cinayeti gerçekleştirdiği belirtilen Ö.Ö.'nün olayın ardından kullandığı cep telefonunu kırarak Çeşme'de denize attığı belirlendi.
Şüphelinin telefonunu denize attığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Ö.Ö.'nün cinayetten sonra önce Van'a gittiği, ardından İran'a kaçtığı tespit edildi. Firari şüpheli hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarıldı.
ÖZEL ŞOFÖRÜ YILLARDIR YANINDA ÇALIŞIYORDU
Cinayet soruşturmasında tutuklanan isimlerden Süleyman Altun'un, Bekir Kayabaşı'nın uzun yıllardır özel şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.
İş insanının yakınında çalışan ve güvenini kazanan Altun'un aynı zamanda Pınar Kayabaşı'nın sevgilisi olduğu belirtildi.
Altun da ifadesinde hakkındaki cinayet suçlamalarını reddetti. Soruşturma kapsamında kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getiren kişinin Mehmet Varan Altuntaş olduğu belirlendi.
KIZI VE SEVGİLİSİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Kayabaşı, sevgilisi Süleyman Altun, Hakan Hüseyin Sürmelioğlu ve Mehmet Varan Altuntaş tutuklandı.
Öte yandan öldürülen iş insanı Bekir Kayabaşı'nın eşinin hastanede kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Cinayetin firari şüphelisi Ö.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Haber: Ceyahn Torlak