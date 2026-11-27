Trump ve Putin. Fotoğraf: AA

UKRAYNA SAVAŞI: "PUTİN SONA ERDİRMEK İSTİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşı bitirmek istediğini söyleyen Trump, "Putin'in savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Elbette bu karşılıklı bir çaba gerektirir, ancak onun da savaşın bitmesini istediğine inanıyorum. Karşı tarafın da savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. NATO'nun da savaşın bitmesini arzuladığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik iddialara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"(Savaşa) Dahil olabilirlerdi ancak bana göre dahil olmak, onlara ufak tefek bilgiler vermek değil, doğrudan ateş açmak anlamına geliyor. Bu arada, biz de aynısını yapıyoruz. Hani bizim hakkımızda istihbarat yapıyor olabileceklerini söylüyorlar ya, işte biz de onlar hakkında istihbarat yapıyoruz. Belki de biz bu işi onlardan daha iyi yapıyoruz. Durum bundan ibaret. Bu, uzun zamandır devam eden bir şey."

Trump ayrıca, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından Demokratlarla sağlık hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda iki partili işbirliği geliştirmek istediğini belirtti.

ABD Başkanı, Demokratların kendisini veto ve af yetkilerini kullanmakla tehdit ettiği yönündeki ifadelerine değinerek, iki yıl boyunca her yasayı veto etme niyetinde olmadığını kaydetti.

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