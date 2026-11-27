Trump'tan İran mesajı! Beyaz Saray duyurdu: "Ben karar vereceğim"
Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Amerikan askerleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde İran'a yönelik askeri operasyonların bitiş tarihine bizzat kendisinin karar vereceğini ve Tahran'a anlaşma için şans tanıdıklarını ifade etti. Konuşmasında İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Trump; Ukrayna'daki savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğine inandığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri harekatın hangi tarihte biteceği konusunda son sözün "kendisinde olduğunu" ifade etti.
Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından aktarılan bilgilere göre Trump, Şükran Günü vesilesiyle Amerikan askeri personeliyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İran'a karşı düzenlenen operasyonlar, bölgedeki son durum ve küresel gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı.
İran'la savaşa ilişkin olarak Trump, "Zafer elimizin altında. Dürüst olmak gerekirse, bu tamamen benim istediğim zaman gerçekleşecek. İyi niyetli davranmaya çalışıyoruz, onlara bir fırsat tanımak istiyoruz. Bir anlaşmaya varmaları ve pek çok hayatı kurtarmaları için onlara her türlü şansı veriyoruz ancak bundan yararlanıp yararlanmayacaklarından emin değilim." ifadelerini kullandı.
KAZMA DAĞI'NDA NÜKLEER İDDİASI
Trump, İran'ın yer altında nükleer tesislerinin bulunduğundan şüphelenilen Kazma Dağı bölgesine yönelik olası saldırılara ilişkin olarak da "Orayı kesinlikle vururuz ancak orada kayda değer bir hareketlilik görmedik." dedi.
Başkan Trump, Orta Doğu'da gelecekte barış istediğini ancak temel hedefinin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.
UKRAYNA SAVAŞI: "PUTİN SONA ERDİRMEK İSTİYOR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşı bitirmek istediğini söyleyen Trump, "Putin'in savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Elbette bu karşılıklı bir çaba gerektirir, ancak onun da savaşın bitmesini istediğine inanıyorum. Karşı tarafın da savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. NATO'nun da savaşın bitmesini arzuladığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik iddialara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"(Savaşa) Dahil olabilirlerdi ancak bana göre dahil olmak, onlara ufak tefek bilgiler vermek değil, doğrudan ateş açmak anlamına geliyor. Bu arada, biz de aynısını yapıyoruz. Hani bizim hakkımızda istihbarat yapıyor olabileceklerini söylüyorlar ya, işte biz de onlar hakkında istihbarat yapıyoruz. Belki de biz bu işi onlardan daha iyi yapıyoruz. Durum bundan ibaret. Bu, uzun zamandır devam eden bir şey."
Trump ayrıca, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından Demokratlarla sağlık hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda iki partili işbirliği geliştirmek istediğini belirtti.
ABD Başkanı, Demokratların kendisini veto ve af yetkilerini kullanmakla tehdit ettiği yönündeki ifadelerine değinerek, iki yıl boyunca her yasayı veto etme niyetinde olmadığını kaydetti.