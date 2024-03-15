Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı. Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.

Bu arada AK Partili belediyeler de seçim meydanlarında emeklilere dönük destekleri açıklamaya başladı. Bu vaatler de 31 Mart'tan sonra hızla hayata geçirilecek. Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak. Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlık'ın yetkisi dahilinde 'emekli destek projesinin' hayata geçirilebileceği bildirildi.

KİMLER YARARLANACAK?

Aile Bakanlığı'nın destek programından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kriterler de netleştiriliyor. En temel kriter tabandan emekli aylığı alınması olacak. Yani kök aylığı 10 bin lira ve altında olan, eve giren başka bir geliri de bulunmayan emeklilerin desteklerden yararlanması sağlanacak. Bunun yanı sıra uygulanacak kriterlere, örneğin 'emekli ve oturduğu bir evi olan, kira geliri elde etmeyen' gibi detaylara ilişkin çalışmalar da sürüyor. Tabandan aylık alan emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, Aile Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu elektrik, doğal gaz desteğinden yararlanacak. Ayrıca emeklilere gıda desteği de yapılacak. Söz konusu sosyal yardımlar emeklilere verilecek kartlara yüklenecek. Emekliler bu kartı, elektrik ve doğal gaz faturalarını öderken veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecek.

HANGİ DESTEKLER OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu anda dar gelirli hanelere aylık 130- 260 lira arasında elektrik, yıllık bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında doğal gaz desteği veriyor. Emeklilerin de bu kapsamda desteklenmesi planlanıyor. Ancak çalışmalar sürdüğü için emeklilere yönelik ek bir paket de gündeme gelebileceği gibi, destek miktarlarının da artırılabileceği ifade ediliyor.



BAYRAMDAN ÖNCE ÖDEME

Emeklilere sosyal desteklerin Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere yönelik de bir çalışma yapıyor. Asgari ücretin altında geliri olan ailelere de elektrik, doğal gaz, çocuklar için eğitim gibi desteklerin verilmesi üzerinde duruluyor. Bu uygulama ile mevcut desteklerden yararlananların kapsamı genişlemiş olacak.