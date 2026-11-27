Getir'in eylül ayı kampanyası kapsamında düzenlenen çekiliş sonuçları belli oldu. Millî Piyango İdaresinin (MPİ) 20 Ağustos 2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95502 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın 23 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişine 265 bin 560 katılım oldu.

Çekiliş sonucunda akıllı telefondan oyun konsoluna, kablosuz süpürgeden kahve makinesine kadar çeşitli ikramiyeleri kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB Akıllı Telefon Asil Talihlileri: Talihli Şehir Efe Candemir İstanbul Ayça Yelen Ozan Atabey Aydın Ecem Tuğtekin İstanbul Mustafa Çamaş İstanbul Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 825 GB Oyun Konsolu Asil Talihlileri: Talihli Şehir Muhammet Taha Dinc İstanbul Cihan Tekin İstanbul Aslıhan Kaya Eskişehir Neslihan Peşken Bursa Petek Özeşki İstanbul Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Dikey Süpürge Asil Talihlileri: Talihli Şehir Çiler Çiçek İstanbul Begüm Kaptan İstanbul Bilge Güneş Turan Ankara Şeyma Baksi İstanbul Sinem Aydıner İstanbul Dyson Airwrap İ.D. Multi-Styler & Dryer Saç Şekillendirici Asil Talihlileri: Talihli Şehir Efe Turan İstanbul Aysan Esmizadeh İstanbul Baran Erdem Burak Topcuoglu İstanbul Ayşe Açıkgöz Nespresso Lattissima One Kapsüllü Kahve Makinesi Asil Talihlileri: Talihli Şehir Yağmur Kalafat İstanbul Ali İhsan Kaytaz İstanbul Seda Okur Ankara Serdar Şaz İstanbul Yavuz Selim Kılıç Apple iPhone 17 Pro 256 GB Akıllı Telefon Yedek Talihlileri: Talihli Şehir Kaan Küçük İstanbul İlayda Ozobut İlknur İrem Uyar Adana Gülcan Kiraz İzmir Kaan Kumbul İzmir Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 825 GB Oyun Konsolu Yedek Talihlileri: Talihli Şehir Semra Özkan Ankara Pınar Göksu Çetinkaya İstanbul Duygu Türkyılmaz Gizem Altınışık Ankara Çınar Çamlı İzmir Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Dikey Süpürge Yedek Talihlileri: Talihli Şehir Çağla Kumru İstanbul Beydanur Sunay Diyarbakır Emirhan Kaya İstanbul Şilan Demirbağ Mardin Nisan Erdem İzmir Dyson Airwrap İ.D. Multi-Styler & Dryer Saç Şekillendirici Yedek Talihlileri: Talihli Şehir Deniz Sancaklı İstanbul Ezgi Ekinci Kars Gül İçel İstanbul Vasfiye Tan Cem Alacacı İstanbul Nespresso Lattissima One Kapsüllü Kahve Makinesi Yedek Talihlileri: Talihli Şehir Ahsen Dağhan Ankara Zeynep Berre Akbaş İstanbul Alptuğ Acar İstanbul Burcu Sancar Duygu Pullukcu



Bu kampanya MPİ'nin 20.08.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95502 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 23.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 265.560 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 12.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 27.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perakende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.01.2027'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.