Getir eylül kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 50 asil ve yedek talihlinin isim listesi
Getir'in eylül ayı kampanyası kapsamında düzenlenen çekilişin sonuçları açıklandı. 265 bin 560 katılımın gerçekleştiği çekilişte iPhone 17 Pro, PlayStation 5, Dyson süpürge, saç şekillendirici ve Nespresso kahve makinesi kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. İşte kazananların tam listesi ve başvuru tarihleri...
Getir'in eylül ayı kampanyası kapsamında düzenlenen çekiliş sonuçları belli oldu. Millî Piyango İdaresinin (MPİ) 20 Ağustos 2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95502 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın 23 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişine 265 bin 560 katılım oldu.
Çekiliş sonucunda akıllı telefondan oyun konsoluna, kablosuz süpürgeden kahve makinesine kadar çeşitli ikramiyeleri kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.
Bu kampanya MPİ'nin 20.08.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95502 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 23.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 265.560 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 12.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 27.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perakende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.01.2027'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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