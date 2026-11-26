Emlak Konut GYO, İstanbul'da düşük peşinatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği "İlk Adım Ödeme Sistemi" ile avantajlı ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. İstanbul'un farklı lokasyonlarında yer alan dört yeni projeyi kapsayan kampanya, yüzde 5 peşinat ve 120 aya varan vade imkanıyla konut sahibi olmayı kolaylaştırırken, farklı bütçelere uygun ödeme alternatifleriyle vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor.

Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



55 BİN TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİT, 120 AYA KADAR VADE



"Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi" kapsamında vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 5'ini peşin ödeyerek yeni evleri için ilk adımı atabilecek. 120 aya kadar vade ve 55 bin TL'den başlayan taksitlerle sunulan ödeme sistemi, konut sahibi olmayı planlayanlara uzun vadeli bir ödeme alternatifi sağlıyor.



Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerine 2027 yılının ocak ayı itibarıyla başlayacak.