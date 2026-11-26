HSK'nin Yargıtay üyeliği seçim kararı Resmî Gazete'de yayımlandı! İşte seçilen 5 isim
Yargıtayda 5 yeni üyenin ismi belli oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Resmî Gazete'de yayımlanan seçim kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın da aralarında bulunduğu 5 isim Yargıtay üyeliğine seçildi.
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Yargıtay'ın yeni üyeleri belli oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaydaki 5 üyelik için yapılan seçime ilişkin karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.
Karar kapsamında iki cumhuriyet başsavcısı, iki bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve bir tetkik hâkimi Yargıtay üyeliğine seçildi.
YARGITAYA 5 YENİ ÜYE
Buna göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel