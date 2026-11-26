Yargıtay'ın yeni üyeleri belli oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaydaki 5 üyelik için yapılan seçime ilişkin karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında iki cumhuriyet başsavcısı, iki bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve bir tetkik hâkimi Yargıtay üyeliğine seçildi.