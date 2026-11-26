5 askerimiz elim kazada şehit oldu (Foto: AA)

AFETLERDE YÜZLERCE CAN KURTARDI

Düşen askerî helikopterde şehit olan 5 askerden Öğretmen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, görev yaptığı Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde düşen helikopter ya da uçak olursa, arama kurtarma ekiplerini koordine ediyordu. Çöl, bir önceki görev yeri Merzifon'da çağrı adı "Melek" olan 203'üncü Personel Kurtarma Filosu'nun komutanı olarak Sinop'taki sel, Hatay depremi, Karadeniz'de gemi batığı gibi pek çok kurtarma operasyonuna katıldı. Önceki gün ise 3 ayda bir zorunlu olan harekât hazırlığı kapsamında gece görüş gözlüğü eğitimi için ekibiyle birlikte havalanmıştı. Öğretmen eşi acı haberi, Öğretmenler Günü'nde aldı. Helikopterin ters bulunması ise vertigo şüphesini gündeme getirdi.