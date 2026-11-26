5 şehidimizin yürek yakan hikayeleri! Türkiye kanatsız kahramanlara ağlıyor: Kimi yeni evliydi kimi yeni baba
Eskişehir'de 5 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından kahramanlarımızın hayatlarına ilişkin yürek burkan ayrıntılar ortaya çıktı. Kimi üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşıyor, kimi henüz evlilik heyecanını taşıyordu. Afetlerde yüzlerce insanın hayatını kurtaran Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün ise son uçuşunda evine 20 kilometre mesafede şehit olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin yürütülen incelemelerde vertigo ihtimali de gündeme geldi.
Eskişehir'de, önceki gün eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askerî helikopterin, Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerin, dün Ankara Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.
Şehitler, bugün Eskişehir'de düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanarak toprağa verilecek. Şehitlerden geriye ise hüzünlü hikâyeleri kaldı.
ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU
Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan (45) evli ve 3 çocuk babasıydı. Eşi Nesrin Demirhan, 3'üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirmişti. Demirhan'dan geriye, helikopter düşmeden önce halatla sarkarken çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı eğitim fotoğrafı kaldı. Acı haber, askerî yetkililer tarafından Denizli'nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle'de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan'a (69) verildi.
AFETLERDE YÜZLERCE CAN KURTARDI
Düşen askerî helikopterde şehit olan 5 askerden Öğretmen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, görev yaptığı Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde düşen helikopter ya da uçak olursa, arama kurtarma ekiplerini koordine ediyordu. Çöl, bir önceki görev yeri Merzifon'da çağrı adı "Melek" olan 203'üncü Personel Kurtarma Filosu'nun komutanı olarak Sinop'taki sel, Hatay depremi, Karadeniz'de gemi batığı gibi pek çok kurtarma operasyonuna katıldı. Önceki gün ise 3 ayda bir zorunlu olan harekât hazırlığı kapsamında gece görüş gözlüğü eğitimi için ekibiyle birlikte havalanmıştı. Öğretmen eşi acı haberi, Öğretmenler Günü'nde aldı. Helikopterin ters bulunması ise vertigo şüphesini gündeme getirdi.
KAZADA VERTİGO ŞÜPHESİ
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Üsteğmen Halil Karabulut, gece görüş gözlüğü eğitiminin ardından Eskişehir'deki üsse dönüş için kuleyle irtibata geçti. İniş talimatı alan helikopter, üsse yaklaşık 20 kilometre kala radardan kayboldu. Kuleyle bağlantının kesilmesi üzerine başlatılan aramada helikopter ters vaziyette bulundu. Kazanın nedeni araştırılırken pilotlarda, şiddetli baş dönmesi ve denge kaybına yol açan vertigo ihtimali de gündeme geldi.
ABLASI FENALAŞTI
Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut da (33) 2 çocuk babasıydı ve eşinden boşanmıştı. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşayan babası Kadir Karabulut ve annesi Hülya Karabulut'a acı haber, askerî yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Veteriner hekim ablası Zeliha Çetin ise yaşadığı üzüntü nedeniyle fenalaştı. Karabulut, bugün Sivas'ta toprağa verilecek.
YENİ EVLİLİK YAPMIŞTI
Aslen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ yeni evlenmişti. Acı haber, Antalya Konyaaltı'ndaki baba evine de çabuk ulaştı. Türk bayrağı asılan eve taziye çadırı kuruldu. Vücut geliştirme sporuyla da ilgilenen Gürdağ'dan geriye, arkadaşlarıyla spor salonunda antrenman yaparken çektirdiği görüntüler kaldı.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan (41), Tuğba Erarslan ile evliydi ve 2 çocuk babasıydı. Şehadet haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki baba evine çabuk ulaştı. Evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için eve gelirken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu.