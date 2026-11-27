Bursa'da bir yem tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bursa'da tahıl kurutma makinesinde yangın çıktı. (Foto: İHA)

TAHIL KURUTMA MAKİNESİNDE YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, saat 5.30 sularında Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi.

Bursa'da yem tesisinde yangın

TESİSTEKİ TAHILLAR YANDI

Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi.