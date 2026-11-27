Bursa'da yem tesisinde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir yem tesisinin tahıl kurutma makinesinde çıkan yangına 11 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Tesisteki tahılların zarar gördüğü yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da bir yem tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
TAHIL KURUTMA MAKİNESİNDE YANGIN ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, saat 5.30 sularında Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi.
TESİSTEKİ TAHILLAR YANDI
Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.
Tesisteki tahılların yandığı öğrenildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam