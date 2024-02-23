Kaan Ayhan atıldı Cimbom çöktü: 70 dakika başa baş geçen maçta G.Saray 10 kişi kalınca Avrupa’ya havlu attı!

Galatasaray avucunun içindeki turu 70. dakikadan sonra kaybetti. Bu dakikada rakibine sert giren ve o dakikaya kadar başarıyla mücadele eden Kaan Ayhan önce sarı kart gördü. Ancak karşılaşmanın İngiliz hakemi VAR'dan uyarı gelince pozisyonu inceledi ve önce sarıyı iptal etti sonra da Kaan Ayhan'ı kırmızı kartla oyundan attı. O ana kadar maçın kontrolünü elinde tutan Galatasaray için işler tersine gitti. 74'de Sparta Prag Indrit Tuci'nin kafasıyla öne geçti.

İLK MAÇTA DA KIRMIZI VARDI

80. dakikada, da Lukas Haraslin turu Sparta Prag'a getiren golü attı. 90+6'da ise Jan Kuchta maça son noktayı koydu. Sarı-Kırmızılılar, Prag karşısında evinde oynadığı maçta da 10 kişi kalmıştı. Geçen haftaki mücadelede Victor Nelsson gördüğü kırmızı kart sonucu takımı 10 kişi bırakmış, kalan dakikalarda Cimbom çok zorlansa da maçı 3-2 kazanmıştı. Dün gece ise maçın kalan bölümlerinde Sarı-Kırmızılılar beklenen direnci gösteremeyince UEFA Avrupa Ligi'ne play off turunda veda etti.

YILDIZLAR BU KEZ KAYIPLARA KARIŞTI

Sparta Prag deplasmanda ilk maçtaki 3-2'lik skorun avantajı ile giden Galatasaray, ilk yarıda rakibine fiziksel olarak üstünlük sağlasa da yıldızları sessiz kaldı. Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ile birlikte ikinci yarıda oyuna giren Zaha ve Tete beklenen performansın uzağında kaldılar. Galatasaray baskı kurduğu anlarda da rakibini savunmada eksiltmeyi başaramadı. Durum böyle olunca beklerde sorun yaşayan Galatasaray rakibine Kaan Ayhan'ın da oyundan atılmasının ardından farklı yenilmekten kurtulamadı. Sosyal medyada da özellikle Mauro Icardi'nın tutuk oyununa tepki vardı.



ABDÜLKERİM 11'E GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın yıldız stoperi Abdülkerim Bardakçı 7 aranın ardından ilk 11'de döndü. Milli futbolcu 11'e döndüğü maçta Sparta Prag önünde skoru 1-1'e getiren golü de attı. Abülkerim Bardakçı, Sparta Prag ile İstanbul'da oynanan ilk maça oyuna sonradan girmiş ligdeki Ankaragücü maçında ise dinlendirilmişti. Abdülkerim attığı gol dışında da başarıyı müdahalelerde bulundu. Ligdeki Trabzonspor deplasmanında sakatlanan Abdülkerim'in tedavisi yaklaşık 1 ay sürmüştü.



MAÇTAN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Sparta Prag-Galatasaray maçının bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, Abdülkerim Bardakcı'yı sakinleştirmekte zorluk yaşadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşmanın ardından yaşanan gerginliği önlemek için büyük çaba harcadı. Okan Buruk, maç oynanırken verilmeyen faul ve kartlar nedeniyle İngiliz hakem Anthony Taylor'un kararları nedeniyle çılgına döndü.

SUSSUNLAR DA KONUŞALIM!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında Çekyalı medya mensuplarına tepki gösterdi. Buruk, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Sussunlar da konuşalım" ifadelerini kullandı. Buruk kendi seviyelerinin altında oynadıklarını, ilk maçtaki hatalarını tekrarladıklarını söyledi. Buruk, Sparta Prag takımını mücadeleci oyunlarından dolayı tebrik etti.



ÇEKLER'DEN ÇİRKİN PANKART

Sparta Prag tribünlerinde ırkçılık kokan bir pankart vardı. İngilizce yazılan pankartta "Çek aslanı Türk etine aç" yazıyordu. Pankarta stadyumdaki Türk seyirciler de tepki gösterdi. Ancak bu çirkin pankart maç boyunca tribünde kaldı.