"Hayvanı görmezden gelmeleri gerekiyor. Gördüğü zaman göz teması kurmayacak, başka tarafa bakacak. Hayvana direkt gözlerini odaklamayacak ve koşmayacak. Çünkü koşunca hayvan içgüdüsel olarak oyun niyetiyle bile kovalayabilir ve insanlara tehlike oluşturabilir. Görünce yetkililere haber verip uzakta durmak lazım. 'Bu evcildir, evde bakılmış, ona yaklaşayım' kesinlikle denmemeli. Dediğim gibi o birilerine evcil ama diğer insanlara kesinlikle evcil değil."

Yılmaz, "Eğer hayvanla karşılaşılırsa uzak durup, koşmadan, ani hareketler yapmadan beklemek en iyisi. Kaçmamak gerekiyor çünkü kaçınca hayvan sizi av olarak görüp üstünüze gelebiliyor" u yarısında bulundu. "ASLANI GÖRÜNCE KAÇMAYIN"

Kayıp aslan her yerde aranıyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi/Yapay Zeka)

EVDE ASLAN BESLEMEK YASAK MI?

Bir aslanın özel mülkte beslenmesi ihtimalini de değerlendiren Yılmaz, Türkiye'de bu tür hayvanların şahsi ticaretinin yasak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin taraf olduğu Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye'de bu hayvanların şahsi olarak ticaretleri yasak. İmzaladığımız bir CITES anlaşması var. Onun kapsamında bu tür hayvanlar sadece hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam alanları arasında transfer olabiliyor. Bir kere yapılan işlem kaçak bir işlem. Bunun hem kanuni hem de parasal olarak cezası olan bir suç" dedi.

ASLANIN SESİ KOMŞULAR TARAFINDAN NASIL DUYULMADI?

Aslanın gerçekten bir evde veya bahçede beslendiği iddialarının doğru olması durumunda, çevrede yaşayan insanların hayvanın sesini nasıl fark etmediği sorusu da gündeme geldi.

Aslanların sürekli kükreyen hayvanlar olmadığını belirten Yılmaz, özellikle günün belirli saatlerinde ses çıkardıklarını anlattı.

Yılmaz, "Hayvan sürekli kükreyen bir hayvan değil ama genelde sabahları ve akşamüstleri bir kükreme durumları oluyor. Artık bilmiyorum, ya uzak bir yerde ya da başka bir şekilde muhafaza edilmiş orada hayvan. Ya da belki duymuş da söylememiş olabilir insanlar, bunu bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

HAYVAN KAÇAKÇILIĞI ARTTI MI, YOKSA DAHA MI GÖRÜNÜR HALE GELDİ?

Yaşanan olay, yasa dışı hayvan ticaretini, egzotik hayvanların Türkiye'ye nasıl getirildiğini ve doğaya bırakılmalarının oluşturabileceği tehlikeleri yeniden tartışmaya açtı. Uzman değerlendirmelerinde hem insan sağlığı hem de orman ekosistemi açısından dikkat çekici risklere işaret edildi.

Son yıllarda hayvan kaçakçılığına ilişkin vakaların daha sık gündeme gelmesi, yasa dışı hayvan ticaretinin arttığı yönünde bir algı oluşturdu. Ancak uzmanlara göre bu durum doğrudan kaçakçılığın arttığı anlamına gelmiyor.

Yaklaşık 20 yıl önce de İstanbul'un Eminönü semtinde satışı yasal olmayan kuş, yılan ve çeşitli hayvan türleriyle karşılaşılabildiği belirtilirken, asıl değişimin bu olayların görünürlüğünde yaşandığı ifade ediliyor.

Bu nedenle hayvan kaçakçılığının arttığını söylemek yerine, vakaların daha görünür hale geldiğini belirtmenin daha doğru olacağı vurgulanıyor. Özellikle aslan gibi büyük bir yırtıcının İstanbul'da görülmesi, yasa dışı hayvan ticaretinin kamuoyunda daha geniş yankı uyandırmasına neden oluyor.