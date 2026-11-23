Sarıyer'de görülen kayıp aslanla ilgili vatandaşlara kritik uyarı: Görürseniz sakın koşmayın!
İstanbul Sarıyer'de özel bir mülkte beslendiği ve kaçtığı öne sürülen aslanla ilgili endişeler sürerken A Haber canlı yayınına katılan Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, hayvanın davranışlarına ve vatandaşların alması gereken önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aslanın yavruluk döneminden itibaren ev ortamında büyütülmüş olabileceğine dikkat çeken Yılmaz, bunun hayvanın tehlikesiz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Yılmaz, aslanla karşılaşan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Hayvana direkt gözlerini odaklamayacak ve koşmayacak." dedi.
İstanbul'un kuzeyinde, ormanlık alanlarla iç içe yaşayan mahalleler alışılmadık bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Sarıyer Uskumruköy'de özel bir mülkten kaçtığı tahmin edilen aslan, bölgede paniğe neden oldu. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken, jandarma ve doğa koruma ekipleri havadan termal dronlar, karadan ise özel ekipmanlarla arama çalışması başlattı.
Aslanla karşılaşan vatandaşlar ne yapmalı? Uzmanı açıkladı
Termal kameralarla tespit edilen ancak yoğun bitki örtüsü nedeniyle izi kaybedilen aslan için ekiplerin çalışmaları sürerken, hayvanın ev ortamında büyütülmüş olma ihtimali de farklı riskleri gündeme getirdi.
EVDE BÜYÜTÜLEN ASLAN SALDIRGAN OLUR MU?
Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, hayvanın küçük yaşlardan itibaren insanlar tarafından büyütülmüş olabileceğini belirterek tanıdık bir ortamdan uzaklaşmasının saldırgan davranışlara yol açabileceğini söyledi.
Aslanın evde beslenen bir hayvan olduğu ve yavruluk döneminden itibaren insanlarla yaşadığı iddialarını değerlendiren Yılmaz, bölgede hayvanat bahçesi bulunmadığını belirterek hayvanın kaçak şekilde bakıldığı bir evden ya da bahçeden kaçmış olabileceğini ifade etti.
Yılmaz, "Büyük ihtimalle yavruyken alınıp orada büyütülmüş, nispeten vahşi aslanlara göre daha ılımlı bir hayvan. Ama kendi alanından ayrıldığı için dışarıda agresif tepkiler gösterecektir. Hem doğayı bilmiyor hem muhtemelen avlanmayı bilmiyor hem de insanlarla iletişim kurması güç olacaktır" dedi.
"BİRİLERİNE EVCİL AMA DİĞER İNSANLARA DEĞİL"
Hayvanın tanımadığı bir ortamda korku ve savunma içgüdüsüyle hareket edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, aslanın kendisini büyüten insanlara alışmış olmasının diğer insanlar için güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.
Yılmaz, "Ona bakan insanları tanıyordur ama bu onun evcil olduğunu göstermez. Dışarıda karşılaştığı diğer insanlara aynı tepkiyi vermeyecektir. Çünkü tanımadığı insanlar onlar. Dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ASLANLA KARŞILAŞAN VATANDAŞLAR NE YAPMALI?
Sarıyer'de yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görülen aslanla karşılaşılması durumunda nasıl davranılması gerektiğini anlatan Yılmaz, özellikle panikle koşmanın tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
Yılmaz, "Eğer hayvanla karşılaşılırsa uzak durup, koşmadan, ani hareketler yapmadan beklemek en iyisi. Kaçmamak gerekiyor çünkü kaçınca hayvan sizi av olarak görüp üstünüze gelebiliyor" uyarısında bulundu.
"ASLANI GÖRÜNCE KAÇMAYIN"
Hayvanın dikkatini çekebilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayvanı görmezden gelmeleri gerekiyor. Gördüğü zaman göz teması kurmayacak, başka tarafa bakacak. Hayvana direkt gözlerini odaklamayacak ve koşmayacak. Çünkü koşunca hayvan içgüdüsel olarak oyun niyetiyle bile kovalayabilir ve insanlara tehlike oluşturabilir. Görünce yetkililere haber verip uzakta durmak lazım. 'Bu evcildir, evde bakılmış, ona yaklaşayım' kesinlikle denmemeli. Dediğim gibi o birilerine evcil ama diğer insanlara kesinlikle evcil değil."
EVDE ASLAN BESLEMEK YASAK MI?
Bir aslanın özel mülkte beslenmesi ihtimalini de değerlendiren Yılmaz, Türkiye'de bu tür hayvanların şahsi ticaretinin yasak olduğunu belirtti.
Türkiye'nin taraf olduğu Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye'de bu hayvanların şahsi olarak ticaretleri yasak. İmzaladığımız bir CITES anlaşması var. Onun kapsamında bu tür hayvanlar sadece hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam alanları arasında transfer olabiliyor. Bir kere yapılan işlem kaçak bir işlem. Bunun hem kanuni hem de parasal olarak cezası olan bir suç" dedi.
ASLANIN SESİ KOMŞULAR TARAFINDAN NASIL DUYULMADI?
Aslanın gerçekten bir evde veya bahçede beslendiği iddialarının doğru olması durumunda, çevrede yaşayan insanların hayvanın sesini nasıl fark etmediği sorusu da gündeme geldi.
Aslanların sürekli kükreyen hayvanlar olmadığını belirten Yılmaz, özellikle günün belirli saatlerinde ses çıkardıklarını anlattı.
Yılmaz, "Hayvan sürekli kükreyen bir hayvan değil ama genelde sabahları ve akşamüstleri bir kükreme durumları oluyor. Artık bilmiyorum, ya uzak bir yerde ya da başka bir şekilde muhafaza edilmiş orada hayvan. Ya da belki duymuş da söylememiş olabilir insanlar, bunu bilemeyiz" ifadelerini kullandı.
HAYVAN KAÇAKÇILIĞI ARTTI MI, YOKSA DAHA MI GÖRÜNÜR HALE GELDİ?
Yaşanan olay, yasa dışı hayvan ticaretini, egzotik hayvanların Türkiye'ye nasıl getirildiğini ve doğaya bırakılmalarının oluşturabileceği tehlikeleri yeniden tartışmaya açtı. Uzman değerlendirmelerinde hem insan sağlığı hem de orman ekosistemi açısından dikkat çekici risklere işaret edildi.
Son yıllarda hayvan kaçakçılığına ilişkin vakaların daha sık gündeme gelmesi, yasa dışı hayvan ticaretinin arttığı yönünde bir algı oluşturdu. Ancak uzmanlara göre bu durum doğrudan kaçakçılığın arttığı anlamına gelmiyor.
Yaklaşık 20 yıl önce de İstanbul'un Eminönü semtinde satışı yasal olmayan kuş, yılan ve çeşitli hayvan türleriyle karşılaşılabildiği belirtilirken, asıl değişimin bu olayların görünürlüğünde yaşandığı ifade ediliyor.
Bu nedenle hayvan kaçakçılığının arttığını söylemek yerine, vakaların daha görünür hale geldiğini belirtmenin daha doğru olacağı vurgulanıyor. Özellikle aslan gibi büyük bir yırtıcının İstanbul'da görülmesi, yasa dışı hayvan ticaretinin kamuoyunda daha geniş yankı uyandırmasına neden oluyor.
YIRTICI KUŞLAR BİR OTOMOBİL FİYATINA SATILABİLİYOR
Vahşi hayvan besleme isteğinin bazı kişiler arasında yaygın olduğu belirtilirken, kaçakçılığın yalnızca aslan ve kaplanlarla sınırlı kalmadığı değerlendiriliyor.
Türkiye'de doğan, baykuş ve atmaca gibi yırtıcı kuşlar da yasa dışı ticarete konu oluyor. Özellikle doğu bölgelerinde bu kuşlara ciddi talep bulunduğu, bazı yırtıcı kuşların bir otomobil fiyatına alıcı bulabildiği belirtiliyor.
Geçmiş yıllarda İstanbul Tuzla'da, kendisini dini bir figür olarak tanıtan bir kişinin bahçesinde yasa dışı şekilde yaban hayvanları barındırıldığının ortaya çıkması da Türkiye'de yaşanan dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.
ASLAN TÜRKİYE'YE NASIL GETİRİLDİ?
Sarıyer'de ortaya çıkan olayın ardından en çok merak edilen sorulardan biri de aslanın Türkiye'ye nasıl getirildiği oldu. Hayvanın ülkeye hangi yolla sokulduğu henüz bilinmezken, uzmanlar yasa dışı hayvan ticaretinde kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.
Özellikle aslan ve kaplan gibi büyük yırtıcıların henüz yavruyken taşındığı, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinde deniz yolunun sıklıkla tercih edildiği belirtiliyor.
Kara yolunun da yasa dışı hayvan ticaretinde kullanılan güzergâhlardan biri olduğu, ancak gemi taşımacılığının önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor. Yılan gibi daha küçük hayvanların ise bavulların içerisinde hava yoluyla kaçırılabildiği biliniyor.
YASA DIŞI HAYVAN TİCARETİNDE HUKUKİ SORUMLULUK
Vahşi hayvanların yasa dışı yollarla ülkeye sokulması ve izinsiz şekilde bulundurulması, hukuki sorumlulukları da beraberinde getiriyor.
Uzmanlara göre bu tür olaylar, hem yaban ve egzotik hayvanların yasa dışı ticareti hem de tehlikeli bir hayvanın insanların güvenliğini tehdit edebilecek şekilde serbest kalması açısından farklı hukuki sonuçlar doğurabiliyor.
Türkiye'de yaban hayvanlarının korunmasına ve yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlemeler ve denetim mekanizmaları bulunuyor. Ancak yasal düzenlemelerin varlığına rağmen kuralları ihlal eden kişilerin ve denetim süreçlerindeki ihmallerin bu tür olayların yaşanmasına zemin hazırlayabildiği belirtiliyor.
Uzmanlar, vahşi hayvan ticaretinin yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de karşılaşılan bir sorun olduğunu vurgularken, yasa dışı hayvan ticaretinin suç teşkil ettiğinin ve yaptırımlarının bulunduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ediyor.
SARIYER'DE BAŞKA MÜLKLERDE DE VAHŞİ HAYVANLAR MI BESLENİYOR?
Sarıyer'de yaşanan olayın ardından bölgedeki başka mülklerde de egzotik hayvanların beslenip beslenmediği sorusu gündeme geldi. Bölgede yaşayan bir vatandaşın daha önce timsah ve aslan gibi hayvanların beslendiğine ilişkin söylentiler duyduklarını ancak bunlara inanmadıklarını belirtmesi, denetimlerin artırılması ihtimalini de tartışmaya açtı.
Uzmanlar, hayvan kaçakçılığıyla mücadelede yalnızca kanunların ve denetimlerin yeterli olmadığını, toplumun da bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Timsah veya aslan gibi yırtıcı hayvanların ev ortamında beslenmesinin ciddi tehlikeler barındırdığına dikkat çekilirken, bu tür hayvanların izinsiz bulundurulmasının hukuki sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Mevzuatın uygulanması ve denetimlerin etkin yürütülmesinin önemine işaret eden uzmanlar, bireysel sorumluluğun da ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.
Çevresinde yasa dışı hayvan ticareti yapıldığını gören ya da bu yönde bilgi edinen kişilerin durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirmesi gerektiği belirtilirken, bu tür faaliyetlerin görmezden gelinmemesinin hem toplum güvenliği hem de yaban hayatının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.