Ali Mahir Başarır ailesiyle daha çok vakit geçireceğini açıkladı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





Bilindiği üzere iki isim YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel tarafından PM'ye yazılmadı.



ÖNCE "VEDA" PAYLAŞIMI SONRA "KRİZ YOK" ALGISI Sosyal medya hesabından ailesiyle daha çok vakit geçireceğine dair paylaşım yapan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "veda ettiği" yorumları yapıldı. Bunun üzerine Başarır, "kriz yok" algısı yaymak için "Grup Başkanvekilleri MYK'nın üyesi, PM'nin de doğal üyesi" açıklamasını yaptı.

Teknede rakı-balık, PMde ayrılık! YENİ Parti troykasını dağıtan Özel mesele: Ağbaba ve Başarıra sızıntı neşteri mi?

TEKNEDE RAKI-BALIK PM'DE AYRILIK



Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'dan oluşan YENİ Parti troykasını dağıtan sebeplerden birinin de Hazım Giray'ın ultra lüks teknesindeki alem görüntülerinin sızması olduğu söyleniyor. Faturanın Başarır'a kesildiği konuşuluyor. Takvim.com.tr bu konuyu "Teknede rakı-balık, PM'de ayrılık!" manşetiyle okurlarına aktardı.