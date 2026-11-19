YENİ Parti'deki husumetin arka planı TAKVİM'de! PM'ye giremeyenler birbirine girdi: "Ekremci" kırılmanın fitili ateşlendi
YENİ Parti'de kurultay bitti ama kaosu bitmedi... Özgür Özel, Ali Mahir Başarır-Veli Ağbaba tandemini dağıtırken, İmamoğlu'nun 'Zoom'cu kadrosunu da sırtından attı. PM'ye giremeyenler ise birbirine girdi. Öyle ki kavga TBMM Genel Kurulu'na kadar taşındı. Ali Mahir Başarır, YENİ Parti TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e "Terbiyesiz" diye bağırdı. Daha sonra YENİ Partili vekilleri Bingöl'e karşı örgütleyip Genel Kurul salonunu terk etti. İkilinin arasındaki husumet CHP günlerine dayanırken bu kavga "Ekremci" bir kırılmanın fitilini de ateşledi. Vekillerin İmamoğlu'nun gölgesindeki isimleri boykot etmesi dikkat çekti.
YENİ Parti'de "şeklen" icra edilen tek adaylı kurultay tiyatrosu bitti ancak kaos havası bir türlü dağılmadı.
Yamalı bohçaya dönen 160 kişilik Parti Meclisi listesine fezlekeli isimler ve eski İYİ Partililer bile girdi. PM'ye giremeyenler ise Meclis'te birbirine girdi.
Meclis'te Yeni Partililer arasında söz hakkı tartışması
BAŞARIR'DAN BİNGÖL'E: TERBİYESİZ
YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile YENİ Parti TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl arasında Meclis'te ipler gerildi. Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda söz istedi.
Talebi karşılanmayınca YENİ Partili TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e, "Ya böyle olur mu? Bu ne terbiyesizlik ya!" diyerek tepki gösterdi.
'HAYDİ ÇIKIYORUZ' DEDİ, VEKİLLER SALONU TERK ETTİ
Bingöl'ün, "Sakin ol, sakin! Sakin ol!" sözlerine Başarır, "Sakinim ben!" diye karşılık verdi. Bingöl, gündeme geçileceğini yeniden açıklarken Başarır, "Haydi çıkıyoruz!" deyip YENİ Partili vekilleri örgütledi.
Bunun üzerine YENİ Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.
CHP'DEYKEN DE KAVGA ETMİŞLERDİ
İkili arasında Şubat 2026'daki Meclis oturumunda da tansiyon yükselmişti. Tekin Bingöl'le tartışan Ali Mahir Başarır "Ben böyle bir şey görmedim ya" demişti.
Bilindiği üzere iki isim YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel tarafından PM'ye yazılmadı.
ÖNCE "VEDA" PAYLAŞIMI SONRA "KRİZ YOK" ALGISI
Sosyal medya hesabından ailesiyle daha çok vakit geçireceğine dair paylaşım yapan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "veda ettiği" yorumları yapıldı. Bunun üzerine Başarır, "kriz yok" algısı yaymak için "Grup Başkanvekilleri MYK'nın üyesi, PM'nin de doğal üyesi" açıklamasını yaptı.
TEKNEDE RAKI-BALIK PM'DE AYRILIK
Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'dan oluşan YENİ Parti troykasını dağıtan sebeplerden birinin de Hazım Giray'ın ultra lüks teknesindeki alem görüntülerinin sızması olduğu söyleniyor. Faturanın Başarır'a kesildiği konuşuluyor.
Takvim.com.tr bu konuyu "Teknede rakı-balık, PM'de ayrılık!" manşetiyle okurlarına aktardı.
"EKREMCİ" KIRILMA: 'ZOOM'CULAR ÇİZİK YEDİ
Tekin Bingöl'ün PM'ye girememesi ise YENİ Parti'deki "Ekremci" bir kırılmanın yansıması olarak okunuyor.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Bülent Tezcan gibi isimlere çizik attı. Tezcan, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin başındaki isim olarak ön plana çıkıyordu. Geçtiğimiz aylarda "Özgür Özel'e karşı truva yapacak" denilen Gökhan Günaydın'ın neşter yemesi de dikkat çekti.
Bu isimlerin Tekin Bingöl'le ortak noktası "Zoom" toplantılarına katılmış olmaları idi.
YENİ PARTİ'DE EKREMCİ HUZURSUZLUK: VEKİLLER SALONDAN ÇIKTI
Nitekim partide Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi arttıkça oluşan çift başlı ortam vekilleri de huzursuz ediyor.
Ali Mahir Başarır'ın organize etmesiyle YENİ Partili vekillerin Tekin Bingöl'e karşı ayaklanıp Meclis salonunu terk etmesi bu gerilimi yansıtıyor.