Antalya'da bir lisede iki öğrenci arasında çıkan kavga, yaralanmayla sonuçlandı. Okulun merdivenlerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 10'uncu sınıf öğrencisi E.V.K., arkadaşı N.D.'yi maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaraladı.

E.V.K., daha sonra okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden atladı. Yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırılırken, olayın ardından okula gelen veliler çocuklarını aldı.

Antalya'daki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 10'uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Antalya'da lisede maket bıçaklı kavga