Antalya'da lisede bıçaklı kavga! Bir öğrenciyi yaralayan arkadaşı 3'üncü kattan atladı
Antalya'da bir lisede iki öğrenci arasında çıkan kavga korku dolu anlara sahne oldu. 10'uncu sınıf öğrencisi E.V.K., okul merdivenlerinde kavga ettiği arkadaşı N.D.'yi maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaraladıktan sonra üçüncü kattaki sınıfın penceresinden atladı. İki öğrenci hastaneye kaldırılırken, olayın ardından veliler okula akın etti.
Antalya'da bir lisede iki öğrenci arasında çıkan kavga, yaralanmayla sonuçlandı. Okulun merdivenlerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 10'uncu sınıf öğrencisi E.V.K., arkadaşı N.D.'yi maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaraladı.
E.V.K., daha sonra okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden atladı. Yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırılırken, olayın ardından okula gelen veliler çocuklarını aldı.
Antalya'daki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 10'uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Antalya'da lisede maket bıçaklı kavga
OKUL MERDİVENLERİNDE BIÇAKLI KAVGA
Okulun merdivenlerinde yaşanan kavga sırasında E.V.K., yanında bulunan maket bıçağıyla arkadaşı N.D.'yi elinden, kolundan ve boynundan yaraladı.
ARKADAŞINI YARALAYIP 3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI
Bıçaklı kavganın ardından E.V.K., okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden atladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda yaralanan N.D. ile E.V.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
VELİLER OKULA GELDİ
Yaşananların ardından haberi alan veliler okula gelerek çocuklarını aldı.