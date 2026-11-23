"Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. İnşallah kimsenin başına gelmez." dedi. Antalya 'da geçen yıl hayvan parkından kaçan aslanın saldırısı sonucu yaralanan Süleyman Kır, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına ilişkin,dedi. Kır, İstanbul Sarıyer'de dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslan saldırısına uğradığı gün yaşadıklarını anlattı. Kır, 6 Temmuz 2025'te eşiyle birlikte fıstıkları sulamaya gittiğini söyledi. Eşinin, "Süleyman kalk. Köpek mi, kedi mi, ayağımı bir şey ısırıyor." sözleriyle uyandığını anlatan Kır, "'Köpek, kedi değil, aslan bu.' dedim. Üzerimize atladı. Boynundan tuttum, pençe attı. Bayağı bir mücadele ettik. Ayaklarımdan, kulağımdan ısırdı. Yüzüm sanki yanımda bir bomba patlamış gibi oldu. Boğmaya kalktık. Boğuştuk. Diş izleri hâlâ vücudumda. Can havliyle boğazını sıktım. O da korktu ve bizi bıraktı. 15-20 metre ileriye gitti ve orada beklemeye başladı. Can havliyle bağırdık ve askerler geldi." diye konuştu. Aslandan kurtulan vatandaştan uyarı

İstanbul Uskumruköy'de firari aslan alarmı verildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) "BU ACIYI BİZ YAŞADIK, BAŞKA KİMSE YAŞAMASIN" "Bu acıyı biz yaşadık, başka kimse yaşamasın." ifadesini kullanan Kır, şöyle devam etti: "Pitbullun bile yasak olduğu bir ülkede aslan nasıl besleniyor? Aslana bir düşmanlığım yok, hayvanlara sevgim vardır ama bu beslemelerin önüne geçilmeli. İstanbul'da da aslan kaçmış. Halk tedirgin. Tedirgin olması da normal. Ormanlık alanda bulamıyorlar. Halk korkmasın. Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. Kaçmasınlar. Sonuçta bu bir mücadele. İnşallah kimsenin başına gelmez. Boğuşsunlar. Bizim savaştığımız gibi onlar da savaşsınlar. Savaşanı Allah korur inşallah. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez."