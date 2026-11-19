A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, prim ödeme gün sayısı ve emeklinin yaşına göre değişen kademeli refah payı üzerinden örneklerle olası bir senaryoya göre maaş hesabı yaptı.





EMEKLİ MAAŞINDA PRİM GÜNÜ VE YAŞ FAKTÖRÜ GÜNDEMDE



Emeklilik sisteminde ödenen prim miktarının aylık üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Yılmaz, prim günü ve yaş kriterlerinin birlikte değerlendirilebileceği bir model üzerinde durdu.

Yılmaz, "Bir sosyal güvenlik sisteminde siz prim yatırırsanız bunun karşılığında emekli maaşı alırsınız. Ne kadar çok yatırırsanız o kadar çok emekli maaşı size geri dönecektir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarındaki adalet ve hakkaniyet vurgusuna dikkat çeken Yılmaz, prim günü ile yaş faktörünü esas alan örnek bir refah payı tablosu üzerinden örneklerle anlattı.