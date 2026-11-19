Emekli maaşında yaş tablosu ortaya kondu! 65 yaş üstüne yüzde 20, 72 yaşa 46 bin TL hesabı
2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam merakla beklenirken, A Haber ekranlarında dikkat çeken hesaplamalar gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, prim günü ve yaş kriterlerinin dikkate alındığı kademeli refah payı senaryosunu anlattı. Henüz resmileşmeyen ve varsayımsal oranlara dayanan hesaplamaya göre 29 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı 35 bin 90 liraya, 35 bin lira maaş alan 72 yaşındaki bir emeklinin aylığı ise 46 bin 200 liraya çıkabilecek. Gazeteci Sinan Burhan ise 17 milyon emekli için "30 bin 500 lira kesin" dedi. Peki, prim günü ve yaşa göre refah payı nasıl hesaplanacak? İşte emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken hesaplamalar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Yılın son enflasyon verileri beklenirken, emekli aylıklarına enflasyon farkının yanı sıra ilave refah payı uygulanıp uygulanmayacağı da gündemdeki yerini koruyor.
A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, prim ödeme gün sayısı ve emeklinin yaşına göre değişen kademeli refah payı üzerinden örneklerle olası bir senaryoya göre maaş hesabı yaptı.Emekli maaşı için örnek zam tablosu
EMEKLİ MAAŞINDA PRİM GÜNÜ VE YAŞ FAKTÖRÜ GÜNDEMDE
Emeklilik sisteminde ödenen prim miktarının aylık üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Yılmaz, prim günü ve yaş kriterlerinin birlikte değerlendirilebileceği bir model üzerinde durdu.
Yılmaz, "Bir sosyal güvenlik sisteminde siz prim yatırırsanız bunun karşılığında emekli maaşı alırsınız. Ne kadar çok yatırırsanız o kadar çok emekli maaşı size geri dönecektir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarındaki adalet ve hakkaniyet vurgusuna dikkat çeken Yılmaz, prim günü ile yaş faktörünü esas alan örnek bir refah payı tablosu üzerinden örneklerle anlattı.
PRİM GÜNÜNE GÖRE REFAH PAYI NASIL DEĞİŞEBİLİR?
Yılmaz'ın canlı yayında paylaştığı varsayımsal modelde prim ödeme gün sayısı arttıkça refah payı oranı da yükseliyor.
Yılmaz, örnek hesaplamasında prim günü ve yaş kriterlerinden çıkan iki oranın toplanmadığını, yüksek olan refah payı oranının esas alındığını anlattı.
"30 BİN 500 LİRA KESİN"
Ayrıca A Haber canlı yayınında emekliler için bütçeye 800 milyar lira konulduğunu ifade eden Gazeteci Sinan Burhan, 17 milyon emekli üzerinden yaptığı değerlendirmede 30 bin 500 liralık rakamı gündeme taşıdı.
Burhan, "Az önce hocam dedi ya işte yüzde 10 enflasyon farkı artı bütçeye konulan 800 milyar. 17 milyonu böldüğünüz zaman zaten 30 bin 500 lira kesin." ifadelerini kullandı.
29 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİYE 35 BİN 90 TL HESABI
Canlı yayında ele alınan ilk örnekte 3.600 prim günü bulunan, 59 yaşında ve 29 bin lira aylık alan bir emeklinin maaşı hesaplandı.
Yılmaz'ın yüzde 10 enflasyon artışı ve yüzde 10 ilave refah payı varsayımına göre hesaplama şöyle:
- Mevcut emekli aylığı: 29.000 TL
- Varsayımsal yüzde 10 enflasyon artışı: 2.900 TL
- Enflasyon artışı sonrası aylık: 31.900 TL
- Varsayımsal yüzde 10 refah payı: 3.190 TL
- Örnek Ocak 2027 aylığı: 35.090 TL
Yılmaz, 3.600 prim gününe karşılık gelen yüzde 5 ile 59 yaşa karşılık gelen yüzde 10 oranından yüksek olanın dikkate alındığını belirtti.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Sistemin içerisinde ne kadar fazla prim ödediyseniz ne kadar yüksek yaştaysanız dolayısıyla oradaki yüzdelik kıstas artacak." dedi.
72 YAŞINDAKİ EMEKLİYE 46 BİN 200 TL HESABI
İkinci örnekte ise 5.100 prim günü bulunan, 72 yaşında ve 35 bin lira aylık alan bir emeklinin olası Ocak maaşı değerlendirildi.
Bu senaryoda prim gününden yüzde 10, yaş kriterinden ise yüzde 20 refah payı hesaplandı. Yılmaz, yüksek oran olan yüzde 20'yi esas aldı.
- Mevcut emekli aylığı: 35.000 TL
- Varsayımsal yüzde 10 enflasyon artışı: 3.500 TL
- Enflasyon artışı sonrası aylık: 38.500 TL
- Varsayımsal yüzde 20 refah payı: 7.700 TL
- Örnek Ocak 2027 aylığı: 46.200 TL
Yılmaz, yaş faktörünün özellikle ileri yaştaki emeklilerin çalışma imkanlarının azalması nedeniyle değerlendirilebileceğini ifade etti.
REFAH PAYI KESİNLEŞTİ Mİ?
Canlı yayında anlattığı modelin bir tahmin olduğunu belirten Yılmaz, "Tabii tamamen senaryo. Böyle olabilir diye tahmin ediyorum ben. Sonuç olarak hepsi tahmini oranlar" ifadelerini kullandı.