Sarıyer'de aslan alarmı: Vahşi hayvan termal kamerayla tespit edildi! Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı iddiası
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kamerası ve termal kameralara yansıyan aslanın yeri jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda tespit edildi. İstanbul Valiliği, 22 Kasım saat 18.00 sıralarında güvenlik kameralarına yansıyan aslanın bulunduğu bölgenin belirlendiğini ve sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini açıklarken; hayvanın bir vatandaş tarafından evde veya özel alanda beslenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kamerasına yansıyan dişi aslan iddiası üzerine arama başlatıldı.
KAÇAK ASLANIN YERİ TESPİT EDİLDİ
Sarıyer'de güvenlik kamerasına yansıyan aslan, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Aslanın yeri tespit edildi fakat yakalanma sırasında etraftakilere zarar verme ihtimali ve kendisinin zarar görme ihtimaline karşı kontrol altında tutuluyor.
Sarıyer'de 'aslan gördüm' ihbarı yapıldı, ekipler çalışma başlattı
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 22 Kasım'da saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntülerinin çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.
Açıklamada, olay üzerine bölgede çalışma başlatıldığı ve ilçe birimleri tarafından çevrede yaşayan halka gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.
Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.
ASLAN GALATASARAY'IN FUTBOLCUSU ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN MI?
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arama çalışmalarına Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da katıldığı iddia edildi. Vahşi hayvanı sevdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bardakcı'nın aslanın sahibi olabileceği iddiaları gündeme geldi.
Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aslan görüldüğü ihbarının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kayıtlarda dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın dolaştığını tespit etti.
JANDARMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ SAHADA: TERMAL KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Uskumruköy ve çevresinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sarıyer zabıta ekipleri hayvanın yakalanması için saha taraması başlattı. Çalışmalar sırasında dişi aslan olduğu iddia edilen hayvanın ekiplerin kullandığı termal kamera ile de görüntülendiği öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saat 21.00 sıralarında, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
ASLANIN TAVUKLARA ZARAR VERMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Sarıyer Belediye Başkanı'nın konuya ilişkin açıklamasında, aslanın bölgedeki tavukların yanından geçmesine rağmen hayvanlara zarar vermediğine dikkat çekildi. Belediye Başkanı, bu durumdan hareketle aslanın evde veya özel bir alanda yetiştirilmiş olabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.
'YAKALANMASINI BEKLİYORUZ'
Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst, "Mahallemizde bir aslan görüldü. Bütün ekipler burada zaten. Aslanın bulunduğu yer belli. Isıya duyarlı dronlarla yeri tespit edildi. Şu an yakalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı" dedi.
ASLANI İLK GÖREN VATANDAŞ A HABER'E KONUŞTU
Bölgede yaşayan ve aslanı ilk gördüğünü belirterek jandarmaya ihbarda bulunan vatandaş, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.
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Aslanla karşılaşmadan önce bölgede böyle bir hayvanın bulunduğuna ilişkin haber duyduğunu belirten vatandaş, "Haberi önce duydum da bir şaşırdım başta. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim" ifadelerini kullandı.
ASLANIN BİR VATANDAŞ TARAFINDAN BESLENDİĞİ İDDİASI
Bölgede yaşayan vatandaşların sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunduğunu belirten Almaçayır, Uskumruköy Mahallesi Biveroğlu Sitesi çevresinde aslan görüldüğüne ilişkin duyuruların paylaşıldığını aktardı.
Hayvanın bir hayvanat bahçesinden kaçtığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını vurgulayan Almaçayır, aslanın bir vatandaş tarafından beslendiği yönünde iddialar olduğunu ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını belirtti. Söz konusu iddianın teyide muhtaç olduğunun altını çizen Almaçayır, "Bir vatandaşın beslediği bir aslan olduğu yönünde bilgi geldi. Ancak bu bilgi henüz teyide muhtaç." ifadelerini kullandı.
"ÜÇ DÖRT DAKİKA İÇERİSİNDE DRONLAR UÇURULDU"
İhbarın ardından güvenlik güçleriyle birlikte bölgeye döndüğünü anlatan vatandaş, "Jandarma ekipleriyle beraber bölgeye geldim. Üç dört dakika içerisinde direkt dronlar uçuruldu. Hemen ardından jandarmalar hayvanı bulunca sonrasında da haber ekipleri geldi buraya" sözleriyle yaşananları aktardı.
"MİLLETİ PANİĞE DÜŞÜRMEK YERİNE JANDARMAYA HABER VERDİM"
A Haber muhabirinin çevredeki vatandaşların nasıl tepki verdiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan görgü tanığı, olayın ardından öncelikle güvenlik güçlerini bilgilendirdiğini söyledi. Vatandaş, "Çevredekilere söylemek yerine öncesinde jandarmaya haber verdim. Gerekli olanı onlar yapar. Ben hani üstüme düşen vazifeyi yeterince yaptığımı düşünüyorum. Milleti paniğe düşürmek yerine öncesinde kolluk kuvvetlerine haber verdim" ifadelerini kullandı.
Ailesinin olaydan henüz haberdar olmadığını da belirten vatandaş, "Ailemin hala haberi yok. Muhtemelen haberden görüyor şu anda" dedi.
"BÖYLE BİR HABER ÇIKMADI AMA DÜŞÜNCELERİMİZ VARDI"
Bölgede daha önce aslan beslendiğine ilişkin herhangi bir bilgi duyup duymadığı sorulan vatandaş, "Daha öncesinde böyle bir haber tam olarak çıkmadı ama tabii ki düşüncelerimiz vardı. Bölgede fazlasıyla zengin insanlar yaşadığı için böyle hobilere tutkuları var birazcık. Gayet normal olarak hani şaşırmadık fazla" sözleriyle konuştu.