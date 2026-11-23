Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. (Foto: AA)

ASLANI İLK GÖREN VATANDAŞ A HABER'E KONUŞTU

Bölgede yaşayan ve aslanı ilk gördüğünü belirterek jandarmaya ihbarda bulunan vatandaş, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

Sarıyer'de aslan paniği! Mahalle sakinleri A Haber'e konuştu

Aslanla karşılaşmadan önce bölgede böyle bir hayvanın bulunduğuna ilişkin haber duyduğunu belirten vatandaş, "Haberi önce duydum da bir şaşırdım başta. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim" ifadelerini kullandı.

ASLANIN BİR VATANDAŞ TARAFINDAN BESLENDİĞİ İDDİASI Bölgede yaşayan vatandaşların sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunduğunu belirten Almaçayır, Uskumruköy Mahallesi Biveroğlu Sitesi çevresinde aslan görüldüğüne ilişkin duyuruların paylaşıldığını aktardı. Hayvanın bir hayvanat bahçesinden kaçtığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını vurgulayan Almaçayır, aslanın bir vatandaş tarafından beslendiği yönünde iddialar olduğunu ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını belirtti. Söz konusu iddianın teyide muhtaç olduğunun altını çizen Almaçayır, "Bir vatandaşın beslediği bir aslan olduğu yönünde bilgi geldi. Ancak bu bilgi henüz teyide muhtaç." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ DÖRT DAKİKA İÇERİSİNDE DRONLAR UÇURULDU"

İhbarın ardından güvenlik güçleriyle birlikte bölgeye döndüğünü anlatan vatandaş, "Jandarma ekipleriyle beraber bölgeye geldim. Üç dört dakika içerisinde direkt dronlar uçuruldu. Hemen ardından jandarmalar hayvanı bulunca sonrasında da haber ekipleri geldi buraya" sözleriyle yaşananları aktardı.

"MİLLETİ PANİĞE DÜŞÜRMEK YERİNE JANDARMAYA HABER VERDİM"

A Haber muhabirinin çevredeki vatandaşların nasıl tepki verdiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan görgü tanığı, olayın ardından öncelikle güvenlik güçlerini bilgilendirdiğini söyledi. Vatandaş, "Çevredekilere söylemek yerine öncesinde jandarmaya haber verdim. Gerekli olanı onlar yapar. Ben hani üstüme düşen vazifeyi yeterince yaptığımı düşünüyorum. Milleti paniğe düşürmek yerine öncesinde kolluk kuvvetlerine haber verdim" ifadelerini kullandı.