Thomas Reis orta sahada kararını verdi! Trabzonspor'un Eyüpspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takip eden Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Bordo-mavililer kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve hafta içinde oynayacağı Konferans Ligi maçı öncesi moral bulmak amacında. Teknik direktör Thomas Reis, kadrosunu netleştirdi. İşte Fırtına'nın ilk 11'i...
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TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ligde çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider Galatasaray'ın 12 maç sonunda 31 puana ulaşmasıyla iki takım arasındaki fark altıya yükseldi.
Son altı lig karşılaşmasını kazanan bordo-mavililer, Eyüpspor engelini de aşarak galibiyet serisini yedi maça çıkarmayı amaçlıyor.
Trabzonspor, 11 haftalık bölümde 26 gol atıp kalesinde sekiz gol görerek hem hücum hem de savunma performansıyla öne çıktı.
DÜDÜK GÜRCAN HASOVA'DA
Gürcan Hasova'nın yöneteceği mücadelede Bilal Gölen ve Murat Temel yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Oğuzhan Aksu olacak.
EYÜPSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Moldovan, Anıl, Jules, El Yamiq, Ömer, Raux Yao, Massanga, Pintor, Sabiri, Yusuf, Abdullahi
TRABZONSPOR MUTHEMEL 11
Onana, Cabral, Savic, Cenk, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da Eyüpspor karşılaşması öncesinde savunma hattında önemli bir eksik bulunuyor. Ligdeki 11 maçın tamamında forma giyen Chibuike Nwaiwu, sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.
Teknik direktör Thomas Reis'in savunma merkezinde Stefan Savic'in yanında Cenk Özkaçar veya Samet Akaydin'e görev vermesi seçenekler arasında bulunuyor.
EYÜPSPOR 8 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde zor bir dönemden geçiyor. İstanbul temsilcisi, oynadığı 11 karşılaşmanın 10'unu kaybederken yalnızca bir galibiyet alabildi.
Son sekiz lig maçından da mağlubiyetle ayrılan Eyüpspor, üç puanla son sırada yer alıyor.
İki takımın Süper Lig'de daha önce oynadığı dört karşılaşmada Trabzonspor üç galibiyet elde etti, bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. Eyüpspor, bu dört maçta bordo-mavili ekibe gol atamadı.
41 YILLIK SERİ İÇİN SAHADA
Bu sezon Papara Park'ta oynadığı beş lig karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Eyüpspor'u da yenerek altıda altı yapmak istiyor.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de sezona evindeki ilk altı maçı kazanarak başladığı son dönemi 1984-1985 sezonunda yaşadı. O sezon sahasında çıktığı ilk sekiz karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor, Eyüpspor'u mağlup etmesi halinde 41 yıl sonra aynı başlangıcı yeniden yapacak.
Karadeniz temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı beş lig maçında rakip filelere 15 gol gönderirken kalesinde yalnızca bir gol gördü.
FIRTINA'NIN RAKİBİ EYÜPSPOR
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 22 Kasım Pazar günü Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de 41 yıllık bir başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkacak.