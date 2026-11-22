41 YILLIK SERİ İÇİN SAHADA

Bu sezon Papara Park'ta oynadığı beş lig karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Eyüpspor'u da yenerek altıda altı yapmak istiyor.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de sezona evindeki ilk altı maçı kazanarak başladığı son dönemi 1984-1985 sezonunda yaşadı. O sezon sahasında çıktığı ilk sekiz karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor, Eyüpspor'u mağlup etmesi halinde 41 yıl sonra aynı başlangıcı yeniden yapacak.

Karadeniz temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı beş lig maçında rakip filelere 15 gol gönderirken kalesinde yalnızca bir gol gördü.