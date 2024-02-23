4 golle yıkıldı: Cimbom Sparta Prag önünde büyük bir şok yaşadı

Cimbom Çekya'da dondu kaldı... Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenildi. İlk karşılaşmayı evinde 3-2 kazanan Sarı- Kırmızılılar böylece Avrupa'ya veda etti. 8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Preciado ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.

16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi:

1-1. 70. dakikada Kaan Ayhan direkt kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı. 74. dakikada Zeleny'in soldan yaptığı ortada Tuci'nin kafa vuruşu kaleci Muslera'nın uzanamadığı köşeden ağlara gitti: 2-1. 80. dakikada Haraslin ceza sahasına girerek Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 3-1. 90+6. dakikada Sparta Prag bir gol daha attı. Hızlı gelişen ve Galatasaray'ın bir oyuncuyla yakalandığı atakta Laçi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Kuchta, meşin yuvarlağı filelere gönderip skoru 4-1'e getirdi.

BEK OLMADAN BU KADAR!

Galatasaray çok büyük umutlarla gittiği Sparta Prag deplasmanında hiç ummadığı ağır bir yenilgi alırken, Sarı-Kırmızılılar'ın bek sıkıntısı karşılaşmaya damga vurdu. Yeni transfer Derrick Köhn'ün isminin Avrupa'ya yazılamaması sebebiyle sol bekte oynayan Berkan Kutlu ilk iki golde ciddi hatalar yaptı. Bir diğer yeni transfer Serge Aurier'in de sakatlığı sebebiyle sağ bek oynayan Kaan Ayhan gördüğü kırmızı kartla belki de Galatasaray'ın elenmesinde baş rolü oynayan isim oldu.



DEPLASMAN HÜSRANI

Çekya'da Sparta Prag önünde 4-1'lik yenilgi yaşayan Galatasaray'ın Avrupa'da son dönemde yaşadığı deplasman hüsranı sünüyor. Dış sahadaki son 3 deplasman maçında yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılılar bu kötü seriyi en son Kasım 2015-Kasım 2018 arasında yaşamıştı. Cimbom son 3 deplasmanda Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 ve dün de Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Galatasaray son deplasman galibiyetini ise bu sezon Devler Ligi'nde ManU önünde 3-2 ile yaşadı.



OKAN BURUK'LA BİR İLKİ YAŞADI!

Süper Lig'de 26 maç sonunda kalesinde sadece 14 gol gören Galatasaray, Sparta Prag deplasmanında tam 4 gol yedi. Son 3 Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Cimbom, Sparta Prag ile oynanan iki maçta toplam 6 gole engel olamadı. Bu arada Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir maçta ilk kez 4 gol yedi. Savunma dün gece SOS verdi.



MONTELLA'DAN YAKIN TAKİP

G.Saray'ın Sparta Prag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçını Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İtalyan hoca, oyuncularla ilgili notlar aldı.



SEZONUN EN KÖTÜSÜ!

Sparta Prag deplasmanında savunmada olduğu kadar hücumda da etkisiz bir Galatasaray vardı. Sarı-Kırmızılılar'ın 2. yarıdaki 0.11'lik gol beklentisi bu sezonun en kötüsüydü.



2001'DEN BERİ İLK KEZ

Sparta Prag'a elenen Galatasaray, 2001'in Nisan ayından bu yana Avrupa kupalarında ilk kez ilk maçını kazandığı bir eleme turunda avantajını koruyamadı.