Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da ocak ayındaki transfer dönemine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında yaşadığı alternatif sorununu genç bir santrforla çözmek istediği yönündeki transfer haberlerine Yassir Zabiri de eklendi.

Deniz Gül'ün yeterince forma şansı bulamaması, Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao'nun ise zaman zaman santrfor bölgesinde değerlendirilmesi nedeniyle gündeme gelen golcü takviyesinde 23 yaş altı kriteri de önem taşıyor.