Galatasaray'ın forvet adayı Yassir Zabiri! George Gardi'ye görev
Ara transfer döneminde Victor Osimhen'e alternatif bir santrfor kazandırmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine Yassir Zabiri girdi. Racing Santander formasıyla 13 maçta 11 gol atan 21 yaşındaki Faslı futbolcu için Barcelona'nın da devreye girebileceği konuşuluyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da ocak ayındaki transfer dönemine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında yaşadığı alternatif sorununu genç bir santrforla çözmek istediği yönündeki transfer haberlerine Yassir Zabiri de eklendi.
Deniz Gül'ün yeterince forma şansı bulamaması, Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao'nun ise zaman zaman santrfor bölgesinde değerlendirilmesi nedeniyle gündeme gelen golcü takviyesinde 23 yaş altı kriteri de önem taşıyor.
DURSUN ÖZBEK'TEN GARDI'YE ZABIRI GÖREVİ
Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği isimlerden biri, bonservisi Fransa temsilcisi Rennes'de bulunan ve İspanya'da Racing Santander forması giyen Yassir Zabiri oldu.
Transfer haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son transfer toplantısında George Gardi'den 21 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırmasını istedi.
13 MAÇTA 11 GOL
Racing Santander'deki performansıyla dikkat çeken Faslı santrfor, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı. Zabiri'nin genç yaşı ve gol performansı, Galatasaray'ın hücum hattındaki alternatif arayışıyla örtüşüyor.
TRANSFERDE BARCELONA ENGELİ
Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona'nın da genç santrforla ilgilenebileceği yönünde İspanyol basınında haberler yer aldı. Zabiri'nin kariyerini Barcelona'da sürdürmeye sıcak baktığı da transfer haberindeki ayrıntılar arasında bulunuyor.
OCAK AYINDA TRANSFERİ ZORLAŞTIRAN MADDE
Rennes, Yassir Zabiri'yi 30 Temmuz 2026'da satın alma opsiyonu olmaksızın bir sezonluğuna Racing Santander'e kiralamıştı.
İspanyol basınındaki haberlere göre kiralık sözleşmesinde Rennes'in futbolcuyu devre arasında geri çağırmasına imkân tanıyan bir madde bulunmuyor. Bu nedenle Galatasaray'ın ocak ayında transferi gerçekleştirebilmesi için Racing Santander'in de onayını alması gerekecek.
80 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
La Liga'da çıktığı 13 karşılaşmanın 10'una ilk 11'de başlayan Zabiri, toplam 889 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol kaydeden Faslı santrfor, yaklaşık 81 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.
Genç futbolcu, 22 Kasım'da Racing Santander'in Real Sociedad'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada da iki gol attı.
BARCELONA'YA DA GOL ATTI
Zabiri, Racing Santander'in 16 Eylül'de Barcelona'ya 7-2 mağlup olduğu karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Faslı futbolcu, 31 dakika süre aldı.
20 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ VAR
Şubat 2026'da Portekiz temsilcisi Famalicao'dan 10 milyon euro karşılığında Rennes'e transfer olan Zabiri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
21 yaşındaki futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.