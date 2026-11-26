BDDK'nın zirvesinde görev değişimi! Yeni başkan Yusuf Kenan Bağır oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) üst düzey görev değişimi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yusuf Kenan Bağır, BDDK Başkanlığına atandı. Mahmut Esfa Emek ise Kurul üyeliğine getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları, 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır getirildi.
Cumhurbaşkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kamu Gözetimi Kurulunda da yeni görevlendirmeler yapıldı.
BDDK'NIN BAŞINA YUSUF KENAN BAĞIR GETİRİLDİ
Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı. Kurul üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek getirildi.
BDDK'NIN YENİ BAŞKANI YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
31 Ağustos 1980 tarihinde dünyaya gelen Yusuf Kenan Bağır, 46 yaşındadır. Bağır'ın doğum yeri ve aslen nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmazken kamuoyuna açık öz geçmişinde de memleketine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor.
1996-1999 yılları arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim alan Bağır, 1999 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.
Akademik eğitimini ABD'de sürdüren Bağır, 2010-2012 yılları arasında Syracuse Üniversitesi Maxwell School'da kamu politikası analizi alanında yüksek lisans yaptı. 2012-2016 yılları arasında ise aynı üniversitede ekonomi alanındaki doktora eğitimini tamamladı.
SSK'DEN MERKEZ BANKASINA UZANAN KARİYER
Meslek hayatına 2001 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda (SSK) adım atan Yusuf Kenan Bağır, ilerleyen yıllarda İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık bünyesinde farklı görevler üstlendi.
2012-2016 yılları arasında Syracuse Üniversitesinde araştırma ve öğretim asistanı olarak çalışan Bağır, Türkiye'ye dönüşünün ardından Başbakanlıkta uzman olarak görev aldı.
Haziran 2017'de ekonomist olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kadrosuna katılan Bağır, Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Danışmanlığı görevini yürüttü. Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.
Haziran 2021'de TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğüne getirilen Bağır, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.
CUMHURBAŞKANLIĞINDA İKİ GENEL MÜDÜRLÜĞE ATAMA
Atama kararları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek atandı.
ADLİ TIP KURUMUNDA YÖNETİM VE İHTİSAS KURULLARINA ATAMALAR
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine Muhammet Şimşek getirildi. Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, On Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.
Kurumun yedinci ve sekizinci ihtisas kurullarında da yeni görevlendirmelere gidildi.
TİCARET BAKANLIĞINDA ÜÇ BÖLGEYE YENİ MÜDÜR
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki üç bölge müdürlüğüne yapılan atamalar da Resmî Gazete'de yer aldı.
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı getirildi.
DİYANETİN KIRAAT KURULUNA YENİ İSİMLER
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik atandı.
KAMU GÖZETİMİ KURULUNUN BAŞKANI ORHAN ÇELİK OLDU
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirilirken kurul üyeliklerine Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı atandı.