Merkez Bankasında genel müdürlük yapan Yusuf Kenan Bağır'ın yeni adresi BDDK oldu. [Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv]

CUMHURBAŞKANLIĞINDA İKİ GENEL MÜDÜRLÜĞE ATAMA

Atama kararları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek atandı.

ADLİ TIP KURUMUNDA YÖNETİM VE İHTİSAS KURULLARINA ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine Muhammet Şimşek getirildi. Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, On Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.

Kurumun yedinci ve sekizinci ihtisas kurullarında da yeni görevlendirmelere gidildi.

TİCARET BAKANLIĞINDA ÜÇ BÖLGEYE YENİ MÜDÜR

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki üç bölge müdürlüğüne yapılan atamalar da Resmî Gazete'de yer aldı.

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı getirildi.

DİYANETİN KIRAAT KURULUNA YENİ İSİMLER

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik atandı.

KAMU GÖZETİMİ KURULUNUN BAŞKANI ORHAN ÇELİK OLDU

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirilirken kurul üyeliklerine Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı atandı.

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