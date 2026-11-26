Coşkun Sabah "Emek hırsızı" demişti! Ahmet Selçuk İlkan'dan beklenmedik zeytin dalı
Hafızalara kazınan Anılar şarkısı nedeniyle karşı karşıya gelen Coşkun Sabah ile Ahmet Selçuk İlkan arasındaki polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Karşılıklı sert açıklamaların ardından İlkan, usta sanatçıya bu kez şiirle seslenerek zeytin dalı uzattı.
Coşkun Sabah'ın hafızalara kazınan "Anılar" şarkısı, geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı ile şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan arasında tartışmaya neden olmuştu.
Şarkının sözleri ve eser sahipliği üzerinden yaşanan karşılıklı açıklamalar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
AHMET SELÇUK İLKAN'DAN ZEYTİN DALI
"Anılar şarkısı kimin?" sorusu tartışılmaya devam ederken Ahmet Selçuk İlkan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü söz yazarı, Coşkun Sabah'a zeytin dalı uzattı.
Sözlerine bir şiirle başlayan İlkan, dedi. "Durup durup gönül kırma. Gönül almak kolay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil."
"BİZE YAKIŞAN SARILMAK, BARIŞMAKTIR"
Coşkun Sabah'a yönelik uzlaşmacı mesajlar veren Ahmet Selçuk İlkan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Olsun, Coşkun Sabah'ın diline bakmayın, kalbine bakın. Bu şarkıları yaptığına göre, bu şarkıları yapan, söyleyen ve sanat ruhunu taşıyan insan aslında son derece mükemmeldir. Her şeyden önce bize yakışan örnek olmaktır. Bize yakışan sarılmak, barışmaktır. Ben barıştan yanayım."
NE OLMUŞTU?
Bir televizyon programına telefon bağlantısıyla katılan şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah'ın kendisine yönelik "emek hırsızı" suçlamasına yanıt vermişti.
"ÇOK ŞAŞKINIM VE ÜZGÜNÜM"
Coşkun Sabah'ın açıklamalarından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren İlkan, birlikte imza attıkları şarkıları hatırlatmıştı.
"Onu meşhur eden şarkılarını ben yaptım" diyen ünlü söz yazarı, kendisine yöneltilen suçlamaya tepki göstermişti.
"BEN ŞİİRLERİMLE ANILIYORUM, O POLEMİKLERLE"
Coşkun Sabah'a yönelik eleştirilerini sürdüren İlkan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Google'a Ahmet Selçuk İlkan diye girerseniz sadece şiir çıkar ama sevgili Coşkun Sabah'ın adını yazdığınızda hep polemikler çıkıyor ve bu beni çok üzüyor."
Aralarındaki anlaşmazlığın geçmişine de değinen Ahmet Selçuk İlkan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Bu şarkının çıkışı yaklaşık 1989 yılındaydı. 37 yıldır bu konuda Coşkun Sabah'ın doyumsuzluğunu anlamıyorum."
Müzik dünyasının iki usta ismi arasında yıllardır süregelen anlaşmazlık, İlkan'ın son barış çağrısıyla yeniden gündeme geldi.