Sözlerine bir şiirle başlayan İlkan, dedi. "Durup durup gönül kırma. Gönül almak kolay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil."

"BİZE YAKIŞAN SARILMAK, BARIŞMAKTIR"

Coşkun Sabah'a yönelik uzlaşmacı mesajlar veren Ahmet Selçuk İlkan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Olsun, Coşkun Sabah'ın diline bakmayın, kalbine bakın. Bu şarkıları yaptığına göre, bu şarkıları yapan, söyleyen ve sanat ruhunu taşıyan insan aslında son derece mükemmeldir. Her şeyden önce bize yakışan örnek olmaktır. Bize yakışan sarılmak, barışmaktır. Ben barıştan yanayım."