Fatih'te feci motosiklet kazası: Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş hayatını kaybetti

İstanbul Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih'te Feci Kaza: Motosiklet Bariyerlere Saplandı

Fatih ilçesinde meydana gelen kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini ani olarak kaybetmesiyle başladı. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarptı. Kaza anı ve sonrası çevredekiler tarafından yetkililere bildirilerek sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş Ağır Yaralandı

Kazada ağır yaralanan Uğur Tükel (27) ve Kadir Ataibiş (29) olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki ismin de durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadılar

Hastanede yoğun bakım altına alınan Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın hayata tutunamadı. İki genç, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri gerekli tutanakları düzenledi. Motosikletin neden kontrolden çıktığına ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.