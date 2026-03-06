CANLI YAYIN
Geri

MEB duyurdu: Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı için başvurular başladı

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı” için başvuruları açtı. Bu yılki ana tema, “Öğrencilerin Söz Varlığı” olarak belirlendi. 13 Mart'a kadar başvurular devam edecek. İşte programa ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB duyurdu: Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı için başvurular başladı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Sultanahmet Millî Eğitim Akademisi'nde Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı düzenleyecek.
  • Konferansın ana teması öğrencilerin söz varlığının tespiti, geliştirilmesi ve izlenmesi olarak belirlendi.
  • Öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenlerin katılabileceği konferansa başvurular 13 Mart 2026'ya kadar https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.
  • Konferansta dil gelişim süreçleri, okuma kültürü, medya ve popüler kültürün dil kullanımına etkisi gibi konular disiplinler arası yaklaşımla ele alınacak.
  • Konferansın Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin üstlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı için başvuruları açtı. Konferansın ana teması "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı için başvuruları başlattı. Fotoğraf:AA

Konferansın konusu ne?

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında düzenlenen konferans, öğrencilerin Türkçeye hâkimiyetini güçlendirmeyi, dil bilincini artırmayı ve söz varlığını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

  • Dil gelişim süreçlerinin erken çocukluktan yetişkinliğe kadar izlenmesi
  • Ailenin ve çevrenin dil gelişimine etkisi
  • Okuma kültürü ve özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları
  • Medya ve popüler kültürün dil kullanımına yansımaları
  • Bu çerçevede disiplinler arası bir bakış açısı ile eğitimde iyi uygulamalar paylaşılacak.

Konferans 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM

Konferans, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın yürüttüğü "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi" ile bağlantılıdır.

  • Millî kültür, sanat, edebiyat, fen, matematik, teknoloji ve mesleki alanlarda kullanılan dilin katkısı değerlendirilecek
  • Oyun ve sporun dil gelişimine destek rolü ele alınacak
  • Kelime öğretimi stratejileri ve söz varlığının ölçülmesi akademik olarak tartışılacak
  • Ayrıca sözlü ve poster sunumlar, paneller ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Bu yıl konferansın ana teması “Öğrencilerin Söz Varlığı” olarak belirlendi.

BAŞVURULAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvurular 13 Mart 2026'ye kadar https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr/ adresinden yapılabilir

  • Katılımcılar: öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler
  • Başvurular iki aşamalı değerlendirme ile en iyi uygulamalar seçilecek

Etkinlik, öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Geçmiş dönemlerde hangi temalar işlendi?

2026 yılı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 100. yılı olması dolayısıyla konferans ayrı bir anlam taşımaktadır.

Geçmiş yıllarda konferanslarda:

  • 2022: Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Eylem Araştırması
  • 2023: Ana dili ve yabancı dil öğretimi, iki dilliler ve Türk soylulara öğretim
  • 2024: Yenilikçi ve keşfedici yaklaşımlar
  • 2025: Millî kültür ve değerler

Başvurular 13 Mart 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Fotoğraf: MEB

Bu yıl konferans, Sultanahmet Millî Eğitim Akademisi'nde düzenlenecek ve Onursal Başkanlığı Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin üstlenecek.

KONFERANS KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler