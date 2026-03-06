Konferansta dil gelişim süreçleri, okuma kültürü, medya ve popüler kültürün dil kullanımına etkisi gibi konular disiplinler arası yaklaşımla ele alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı için başvuruları açtı. Konferansın ana teması "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi.