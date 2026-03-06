Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı için başvuruları açtı. Konferansın ana teması "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi.
Konferansın konusu ne?
Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında düzenlenen konferans, öğrencilerin Türkçeye hâkimiyetini güçlendirmeyi, dil bilincini artırmayı ve söz varlığını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.
DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM
Konferans, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın yürüttüğü "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi" ile bağlantılıdır.
BAŞVURULAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Başvurular 13 Mart 2026'ye kadar https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr/ adresinden yapılabilir
Geçmiş dönemlerde hangi temalar işlendi?
2026 yılı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 100. yılı olması dolayısıyla konferans ayrı bir anlam taşımaktadır.
Geçmiş yıllarda konferanslarda:
Bu yıl konferans, Sultanahmet Millî Eğitim Akademisi'nde düzenlenecek ve Onursal Başkanlığı Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin üstlenecek.
KONFERANS KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ