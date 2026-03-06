Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Çelik, Ramazan ayında rotasını deprem bölgesi Hatay'a çevirdi. Bakkal ve eczanelerdeki veresiye defterlerini ilçe ilçe gezerek toplayan sanatçı, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını tek tek kapattı. Esnafın sergilediği dürüstlük karşısında duygulandığını dile getiren Çelik, bu deneyimi "Hayatımın en huzurlu işlerinden biri" sözleriyle tanımladı.

Gıda Kolisininden Veresiye Defterine: Hatay'a Anlamlı Ziyaret

Çelik, Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve fitre ulaştırmakla yetinmedi. Hatay'ın ilçelerini tek tek gezerek bakkal ve eczanelerdeki veresiye defterlerini topladı. Dar gelirli vatandaşların birikmiş borçlarını ödeyerek onlara nefes aldıran sanatçı, yardım turunu hem maddi hem manevi açıdan son derece anlamlı bulduğunu vurguladı.

Esnafın Dürüstlüğü Çelik'i Duygulandırdı

Yardım sürecinde Çelik'i en çok etkileyen an, Hatay esnafının tavrı oldu. Esnaflar, ünlü sanatçıdan yalnızca gerçekten ödeme gücü olmayanların borçlarını kapatmasını istedi. İşi gücü yerinde olanların hesaplarının açık bırakılmasını rica eden esnafın bu dürüst tutumu sayesinde yardımın çok daha fazla gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması sağlandı.

Çelik: "Denizde Bir Su Damlasıyım"

Yaşadığı süreci mütevazı bir bakış açısıyla değerlendiren Çelik şunları söyledi: "Hayatımda yaptığım en keyifli ve huzur veren işlerden biri olabilir. Hatay'ın birçok ilçesinde bakkal ve eczaneleri ziyaret ettim, defterleri bir bir topladım. En çok da şuna sevindim; esnafımız sadece durumu olmayanların borçlarının kapatılmasını, işi gücü yolunda olanların hesaplarının açık bırakılmasını rica etti. Böylece ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilecektim. Denizde bir su damlasıyım..."

Deprem Bölgesinde Yardım İhtiyacı Sürüyor

Hatay, 2023 depremlerinin en ağır tahribatı yarattığı illerden biri olmayı sürdürüyor. Çelik'in bu ziyareti, bölgedeki ekonomik yaraların henüz tam anlamıyla sarılmadığını ve esnaf ile vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sanatçının yardım turu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.