CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Ekonomi Videoları
Altın ve dövizde savaş hareketliliği: Fiyatlar nasıl etkileniyor?
Altın ve dövizde savaş hareketliliği: Fiyatlar nasıl etkileniyor?
Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 11:36
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Finans analisti İslam Memiş, ABD-İran geriliminin altın ve döviz fiyatları üzerindeki etkilerini analiz ederek yatırımcılar için güncel beklentilerini paylaştı.
Bunlar da Var
00:27
Sultangazi'de İETT otobüsü bu kez de cipe çarptı!
06.03.2026
Cuma
01:39
ABD - İsrail füzesi İran'da okulu böyle vurdu
06.03.2026
Cuma
01:57
Bahçelievler'de park yeri kavgası: Taksi şoförünün yumruğuyla yere düşen Erhan Efe 4 gündür yoğun bakımda
06.03.2026
Cuma
01:09
Tanju Özcan'ın yerine CHP'li Mehmet Tuna Özcan Bolu Belediye Başkanvekilliğine seçildi
06.03.2026
Cuma
CANLI YAYIN