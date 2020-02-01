Aslı Bekiroğlu'nun ifşa görüntüleri videosu internete yayıldı! 01.02.2020 14:00

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sansürsüz ifşa görüntüleri videosu magazin dünyasına bomba gibi düştü. Asli Bekiroğlu’na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkması sonrası Aslı Bekiroğlu Google'da en çok arananlar listesine girdi. Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da ifşa olduğu görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği düşünülüyor. Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Aslı Bekiroğlu'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri sızdırıldı. İnternete düşen Asli Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkması sonrası fotoğraflar Aslı Bekiroğlu'na mı ait sorusu sorulmaya başlandı. Bu bağlamda Aslı Bekiroğlu nereli, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Son olarak Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ASLI BEKİROĞLU SANSÜRSÜZ İFŞA GÖRÜNTÜLERİ

İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren Aslı Bekiroğlu, Star tv'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile daha da ünlü oldu. Bu sabah ise Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu öne sürülen ifşa fotoğrafları ortaya çıktı. Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu'nden bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği düşünülüyor..

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

ASLI BEKİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)