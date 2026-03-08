MULTİMEDYA EKRANLARINA AĞIR PARA CEZASI
Yeni düzenleme kapsamında araç içindeki elektronik cihazların kullanımına ilişkin cezalar da yeniden belirlendi.
Kurallara uygun kullanılmayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları için sürücülere 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Ancak en dikkat çeken yaptırım, sürücünün görüş ve kullanım alanı içinde kalan görüntü cihazlarına yönelik oldu. Buna göre belirtilen şartlara uymayan cihazları araçta bulunduran ve kullanan sürücülere 21 bin TL idari para cezası verilecek. Ayrıca söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.
Bu düzenlemenin özellikle sonradan takılan, büyük ekranlı ve standart dışı multimedya sistemlerini hedef aldığı belirtiliyor.